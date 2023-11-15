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斥資36億 小港醫院啟用急重症醫療大樓、總病床數增至753床

聯合報／ 記者吳慧芬／高雄即時報導
高雄市長陳其邁參加小港醫院急重症醫療大樓啟用典禮。記者吳慧芬／攝影
高雄市長陳其邁參加小港醫院急重症醫療大樓啟用典禮。記者吳慧芬／攝影

高雄市立小港醫院今啟用急重症醫療大樓，增設複合式手術室、國際醫療病房與全新智慧病房等，病床數增加至753床，市長陳其邁表示，小港醫院鄰近機場，新冠肺炎疫情期間，小港醫院醫療人員率全球之先，登機進行檢疫，協助政府做好防疫，阻絕疫情於境外。

小港醫院原只有門診大樓，4年前開始興建急重症醫療大樓，設備與軟體都更新，今逢該院25年慶，包括創院院長、國策顧問賴春生、前院長侯明鋒等與會。

陳其邁表示，小港醫院鄰近小港國際機場，配合政府防疫，新冠肺炎疫情期間，台灣是全球第一個登機檢疫的國家，就是由小港醫院醫療人員登機做防疫，阻絕疫情於境外，如今急重症醫療大樓落成，可再增加257張病床，使得總病床數達到753床。

立委賴瑞隆說，小港醫院是南高雄重要醫院，緊鄰臨海工業區及高雄港，常伴隨著工安和交通意外發生，服務範圍擴大至小港、林園、大寮、鳳山和前鎮等地區，是搶救急病患者最重要醫療機構。

小港醫院急重症醫療大樓斥資36億元，為地下3樓、地上10樓建物，增設高壓氧治療機、核子醫學檢查、放射腫瘤治療、正子造影（PET）、複合式手術室（Hybrid OR）、樂得兒產房、國際醫療病房、全新智能病房等，院長郭昭宏指，將積極發展數位轉、運用智慧醫療簡化流程，提供病人醫療優質服務。

高雄小港醫院急重症醫療大樓今進行啟用典禮。記者吳慧芬／攝影
高雄小港醫院急重症醫療大樓今進行啟用典禮。記者吳慧芬／攝影
高雄小港醫院急重症醫療大樓今進行啟用典禮。記者吳慧芬／攝影
高雄小港醫院急重症醫療大樓今進行啟用典禮。記者吳慧芬／攝影

陳其邁 賴瑞隆 高雄市 醫學

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