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高雄輕軌列車首次駛入中正九如測試 路人觀看

聯合報／ 記者王勇超／高雄即時報導
黃色的路軌兩用車今天上午9時許，推動輕軌列車行駛在軌道上，測試「冷滑行」。記者王勇超／攝影
黃色的路軌兩用車今天上午9時許，推動輕軌列車行駛在軌道上，測試「冷滑行」。記者王勇超／攝影

高雄輕軌列車今天首次自C32凱旋公園站通過中正路口，沿大順路段至C30科工館站，進行行車測試。上午9時許，1路軌兩用車推動輕軌列車行駛在軌道上，測試「冷滑行」，吸引許多民眾好奇觀看。

捷運工程局說，輕軌工程自10月31日完成軌道舖築，串連目前營運路段兩端，輕軌正式成圓，11月2日起輕軌列車開始駛進大順路段（博愛路以東），展開C24愛河之心站至C32凱旋公園站路段為期近1個月的測試。

捷運工程局說，本次新增通車路段計5公里、7座候車站，全環通車後共計22.1公里、38座候車站。藉由本次冷、熱滑行兩種測試執行該路段淨空檢查，檢測軌道定線符合車輛行駛條件，確保車體外圍不會與路線上任何物體碰觸造成損壞。

捷運工程局表示，完成冷、熱滑行測試後確認列車可在該路段行駛，將接續進行各項機電系統設備功能測試，逐步邁向通車目標，預訂於12月底完成初、履勘及取得營運許可。

捷運工程局總工程司王彥清說，今天的測試路段是其中C30科工館站至C32凱旋公園站路段，因為連結多個重要路口，所以選在交通離峰時刻進行測試，不會對上班的用路人造成影響；第三階段預計在11月20日測試。

王彥清表示，今天上午列車先從C32以路軌兩用車推動方式，冷滑行通過中正/大順、武廟/大順、建國/大順、憲政/大順及九如/大順等路口，往返C30-C32路段，接續11時許輕軌列車將以自有電力慢速行駛，「熱滑行」往返C30-C32路段並於車站充電。

王彥清說，取得營運許可後會展開試營運，預計在明年1月1日至2月25日的元宵節為止，只要刷卡進站，就可享有輕軌全線免費的優惠，希望讓民眾漸漸習慣輕軌這樣的大眾運具。

高雄輕軌列車今天上午9時許，先從C32以路軌兩用車推動方式，冷滑行通過中正路、大順路口。記者王勇超／攝影
高雄輕軌列車今天上午9時許，先從C32以路軌兩用車推動方式，冷滑行通過中正路、大順路口。記者王勇超／攝影
高雄輕軌列車今天上午9時許，冷滑行通過中正路、大順路口時，大順路有兩輛汽車發生追撞，幸好無人傷亡。記者王勇超／攝影
高雄輕軌列車今天上午9時許，冷滑行通過中正路、大順路口時，大順路有兩輛汽車發生追撞，幸好無人傷亡。記者王勇超／攝影
高雄輕軌列車今天從C32凱旋公園站至C30科工館站，進行行車測試。記者王勇超／攝影
高雄輕軌列車今天從C32凱旋公園站至C30科工館站，進行行車測試。記者王勇超／攝影
1輛黃色的路軌兩用車今天上午9時許，從C32凱旋公園站推動1列輕軌列車行駛在軌道上，測試「冷滑行」。記者王勇超／攝影
1輛黃色的路軌兩用車今天上午9時許，從C32凱旋公園站推動1列輕軌列車行駛在軌道上，測試「冷滑行」。記者王勇超／攝影

高雄輕軌 捷運

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