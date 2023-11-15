Coldplay世界巡演高雄場LED手環回收率93% 全球第四

英國搖滾天團Coldplay上周末在高雄舉辦世界巡迴演唱會，創下逾17萬人新高紀錄，演唱會主打節能減碳、創新再造、回饋環境等永續理念，依循12項永續環境指標辦理。高雄市運動發展局今天表示，11日的演唱會的LED手環，歌迷以高達93%的回收率登上全球第四，讓高雄順勢搭上這班倡議環境永續的演唱會列車。

Coldplay世界巡迴演唱會高雄場在高雄國家體育場舉行，打破今年3月韓國女子天團BLACKPINK演唱會人潮紀錄。高雄國家體育場是全台唯一可容納4.5萬人以上、獲綠建築黃金標章的場館，呼應了Coldplay這次演唱會的永續理念。

倡議環保的Coldplay，舉辦演唱會拒絕一次性螢光棒，改以統一發放LED手環控制全場燈光，結束後再全數回收重複使用。12日晚在高雄第二場演唱會前，公布前一場演唱會手環回收率93%，排名全球第四，第一的是日本東京回收率97%。

設計規畫國體場的劉培森建築事務所表示，高雄國家體育場由日本建築大師伊東豊雄設計，利用南台灣日照充足的地理環境優勢，導入建築整合太陽能光電板（BIPV）的概念，將8844片太陽能板安裝在建物的屋頂結構體上，年發電量高達110萬度，年減少二氧化碳排放量達660噸。同時也利用屋頂及草地進行雨水收集，場地水箱內設有1萬3千噸雨水儲存槽，作為園區內的綠化澆灌使用，達到水循環資源再利用的效果。

高市府運發局長侯尊堯表示，國體場的太陽能發電電力優先提供給場館自用，多餘的發電量還可以賣給台電，去年售予台電共41萬度，具環境減碳效益。國體場在2009年啟用時，是全球最大太陽能整合體育運動場館的建築物，展示台灣高科技產業成果，為台灣再生能源運用於建築科技的最佳典範。Coldplay演唱會發放的LED手環，鼓勵民眾會後回收，據統計，高雄場在11日創下高達93%的回收率，排名全球第四，象徵高雄這座城市的環保永續精神，從場地到歌迷都身體力行地實踐。

侯尊堯說，由Coldplay粉絲創辦、擁有100萬追蹤者的Facebook粉絲專頁「THE/SCIENTIST」，也曾多次貼文，提及此次高雄演唱會，是在使用太陽能發電的體育場舉辦，這對Coldplay而言，是最好的演出地點，因為完全符合這次巡迴演唱會的宗旨與目標。高市府將會持續給予演唱會最佳行政協助，維護好場館環境，歡迎更多國內外巨星都來高雄開唱。