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屏市萬倉鐵路橋下空間改造 縣府打造時空迴廊辦活動

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣府近期構思將屏東市萬倉街鐵路橋下空間城市彩妝美化，打造鐵路時空迴廊，規畫辦特色活動，達到聚客的效果，模擬攤位規畫。圖／屏東縣府提供
屏東縣府近期構思將屏東市萬倉街鐵路橋下空間城市彩妝美化，打造鐵路時空迴廊，規畫辦特色活動，達到聚客的效果，模擬攤位規畫。圖／屏東縣府提供

屏東品牌近年在在國內外獲獎無數，包括勝利星村、屏菸1936文創基地、縣民公園等，縣府團隊最近構思將屏東市萬倉街鐵路橋下空間城市彩妝美化，打造鐵路時空迴廊，規畫辦特色活動，達到聚客的效果。

屏東縣府工務處表示，萬倉街鐵路橋下空間2017年完成，但台鐵局管理強度及頻率因人力問題未如預期，雜草橫生、蚊蟲孳生，時任立法委員周春米出面協調斡旋後，2020年由台鐵局與屏東縣政府簽訂綠美化契約，委託縣府就近維管，環境問題也獲改善。

工務處表示，此地在接管後發現，橋面正下方植栽因缺乏日照導致生長勢不佳，綠帶區形成部分裸土，有礙觀瞻，且動線破碎，造成步道及自行車道分道窄小，確有改善空間。

工務處表示， 目前初步構想以民眾共同記憶，仁愛路舊貓洞為意象主題融入鐵道意象，將萬倉街旁的橋下空間，作為屏東鐵道歷史沿革的載體，打造為鐵路時空迴廊，融合藝文與景觀。

工務處表示，萬倉街旁橋下空間位於屏東市中心，鄰近屏東火車站交通便利，附近有屏東觀光夜市、玉皇宮、萬年溪步道等著名景點，吸引觀光人潮，縣府團隊考量地方經濟繁榮發展及增加青年就業，未來場域改善完畢後，將規畫特色活動，目前已取得台鐵局初步同意。後續活動的規模及性質，縣府團隊將持續與地方溝通，取得最大共識。

 

屏東縣府近期構思將屏東市萬倉街鐵路橋下空間城市彩妝美化，打造鐵路時空迴廊，規畫辦特色活動，達到聚客的效果。記者劉星君／攝影
屏東縣府近期構思將屏東市萬倉街鐵路橋下空間城市彩妝美化，打造鐵路時空迴廊，規畫辦特色活動，達到聚客的效果。記者劉星君／攝影
屏東縣府近期構思將屏東市萬倉街鐵路橋下空間城市彩妝美化，打造鐵路時空迴廊，規畫辦特色活動，達到聚客的效果。記者劉星君／攝影
屏東縣府近期構思將屏東市萬倉街鐵路橋下空間城市彩妝美化，打造鐵路時空迴廊，規畫辦特色活動，達到聚客的效果。記者劉星君／攝影

屏東縣政府 團隊 火車站 鐵道

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