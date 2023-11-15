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台東森林公園優化工程 不影響遊園

聯合報／ 記者尤聰光／台東報導

台東縣府優化升級知名景點森林公園工程昨天動土，除拆除部分閒置設施，新增與地景連結的遊戲裝置及體健設施，縣長饒慶鈴說，未來公園將提供不同年齡層遊憩活動空間，成為遊客探索體驗的理想去處。

饒慶鈴昨主持森林公園升級再優化工程動土典禮，市府等單位百餘人到場，共同祈福工程順利圓滿，預計明年底完工，在地居民及遊客對於森林公園優化普遍支持期待，地方居民直言，公園設施提升、環境更好，對觀光加分。

饒慶鈴表示，台東森林公園是市區之肺，含括活水湖、琵琶湖及鷺鷥湖等區域，每年吸引逾50萬人次到訪，公園近年歷經尼伯特、海葵等颱風侵襲，園內部分設施早已不堪使用，縣府向中央爭取補助、再加碼，預計投入近億元，要打造2.0版森林公園。

建設處指出，森林公園總面積達280公頃，這次針對其中7.8公頃進行環境改善，工程採永續、生態及減法方式設計，以維持森林公園最自然狀態。除移除不堪使用的舊設施、也將重新打造入口廣場、改善林域及水域環境，優化步行環境，另將打造符合森林特色的兒童遊戲場。

農業處長許家豪表示，施工期間僅工區搭圍籬，其他區域活動不影響，仍可進出公園遊憩，也呼籲遊客配合工程期間造成的不便。

森林公園 饒慶鈴 台東

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