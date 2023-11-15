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恆春農會專賣店 農產品變時尚

聯合報／ 記者潘欣中／屏東報導

百年歷史恆春農會近年積極輔導農友轉型友善農法，也看準商機，農會旁充滿濃濃「恆春味」的伴手禮專賣店「禾滿糧廚」昨天開幕，除販售農會洋蔥醬油、面膜等人氣產品，並推出有機紅豆、芝麻糙米飲、黑豆茶包等商品，不僅是食農教育基地，也為在地伴手禮市場開創藍海新商機。

恆春農會總幹事林順和說，恆春半島得天獨厚的地理位置和特有的冬季落山風、無工廠汙染，是全台少數無空汙淨地，農糧署推動恆春半島有機及友善農業示範地，驗證面積已達上千公頃。

林順和指出，農會在屏科大協助下，以有機稻米、胡麻、黑豆和履歷生產洋蔥等開發出多元副產品，從1、2級產業不斷升級，包裝也下功夫，助農民解決產銷問題，也為觀光助力。

他說，農會開發「恆春味」的副產品，過去以恆春半島大宗洋蔥為主，配合政府鼓勵國產雜糧種植政策，10年前以友善農法種植在地黑豆及胡麻，面積已逾500公頃。

林順和說，今年新開發多款黑豆與胡麻副食器，為區隔市場和獨特性，8成品項只在「禾滿糧廚」能買到，除以多樣化伴手禮和舒適休憩環境滿足遊客需求，也是在地食農教育推廣中心。

恆春 農會 食農教育

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