銀髮族巧思創作 鋼雕藝術節驚豔

高雄國際鋼雕藝術節即日起至12月3日在駁二藝術特區展出，73歲大林蒲在地藝術家楊富明，及85歲國寶級釘畫藝術家胡達華，創下鋼雕藝術節最高齡參展人紀錄。

文化局長王文翠表示，2人退休後自發性踏入藝術領域，創作精神令人激賞。

胡達華來自九份，早年從事五金貿易，退休後自創以釘子將回收鐵鋁罐，釘在畫板上製成「金屬馬賽克」，從蒐集鋁罐分類到拆剪、製作，每幅作品創作時間都逾1個月，若鋁罐印有「Taiwan」字樣，還會保留下來釘在畫作中，呈現獨特台味風景。

胡達華這次挑選與高雄有關作品，包括「大船入港」、「夜遊愛河」及「木棉喜春」參展，也為今年鋼雕藝術節全新製作「蒸蒸大發」，呈現高雄林園工業區廠房煙囪，與雲煙起伏的產業天際線。

楊富明退休前在中鋼結構公司任焊工時就常服務地方宮廟，退休後積極參與社區活動，開啟創作之路。他將金石結合神像公仔等，搭配鋁片剪成仙鶴、重複塗抹白膠製成雲朵，將妻子經營的理髮廳，打造成獨樹一格的「仙境」樂園，成為當地人盡皆知的「在地藝術家」。

王文翠表示，藝術創作從不受年齡侷限，楊富明及胡達華是鋼雕藝術節歷年最高齡參展人，更可貴的是，2人退休後踏入創作領域，勇於嘗試、不斷挑戰的精神。