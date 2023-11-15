聽新聞
test
0:00 / 0:00

銀髮族巧思創作 鋼雕藝術節驚豔

聯合報／ 記者徐如宜／高雄報導

高雄國際鋼雕藝術節即日起至12月3日在駁二藝術特區展出，73歲大林蒲在地藝術家楊富明，及85歲國寶級釘畫藝術家胡達華，創下鋼雕藝術節最高齡參展人紀錄。

文化局長王文翠表示，2人退休後自發性踏入藝術領域，創作精神令人激賞。

胡達華來自九份，早年從事五金貿易，退休後自創以釘子將回收鐵鋁罐，釘在畫板上製成「金屬馬賽克」，從蒐集鋁罐分類到拆剪、製作，每幅作品創作時間都逾1個月，若鋁罐印有「Taiwan」字樣，還會保留下來釘在畫作中，呈現獨特台味風景。

胡達華這次挑選與高雄有關作品，包括「大船入港」、「夜遊愛河」及「木棉喜春」參展，也為今年鋼雕藝術節全新製作「蒸蒸大發」，呈現高雄林園工業區廠房煙囪，與雲煙起伏的產業天際線。

楊富明退休前在中鋼結構公司任焊工時就常服務地方宮廟，退休後積極參與社區活動，開啟創作之路。他將金石結合神像公仔等，搭配鋁片剪成仙鶴、重複塗抹白膠製成雲朵，將妻子經營的理髮廳，打造成獨樹一格的「仙境」樂園，成為當地人盡皆知的「在地藝術家」。

王文翠表示，藝術創作從不受年齡侷限，楊富明及胡達華是鋼雕藝術節歷年最高齡參展人，更可貴的是，2人退休後踏入創作領域，勇於嘗試、不斷挑戰的精神。

藝術節 藝術家

延伸閱讀

銀髮出道從製造走向創造！ 國際鋼雕藝術節高齡創作驚豔

棧2庫旗山車站文資修復再利用吸引遊客 文化部評鑑獲獎

高雄城市書展開幕！結合世界詩歌節 陳其邁感動見「這首詩」

2023高雄城市書展開幕 陳其邁：透過閱讀接軌世界

相關新聞

興達電廠擴建損鄰無解 居民北上抗議

高雄永安台電興達電廠因擴建天然機組，造成周邊房屋受損，高雄永安烏林投自救會昨到行政院前抗議，批評台電是「詐騙集團」，原承...

政院投資 鄭文燦：高雄願望都會實現

行政院副院長鄭文燦昨參加造價533億元的高捷小港林園線工程動土典禮，鄭說，行政院「大南方計畫」投資高雄很多，包括880億...

整條路都紅線 司機臨停罰到怕

高雄市不少路段都畫紅線禁止臨時停車，左營區明誠、富民等道路更是整條路畫紅線，計程車司機臨停載客就被罰、叫苦連天，議員接獲...

銀髮族巧思創作 鋼雕藝術節驚豔

高雄國際鋼雕藝術節即日起至12月3日在駁二藝術特區展出，73歲大林蒲在地藝術家楊富明，及85歲國寶級釘畫藝術家胡達華，創...

恆春農會專賣店 農產品變時尚

百年歷史恆春農會近年積極輔導農友轉型友善農法，也看準商機，農會旁充滿濃濃「恆春味」的伴手禮專賣店「禾滿糧廚」昨天開幕，除...

台東森林公園優化工程 不影響遊園

台東縣府優化升級知名景點森林公園工程昨天動土，除拆除部分閒置設施，新增與地景連結的遊戲裝置及體健設施，縣長饒慶鈴說，未來...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。