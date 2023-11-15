整條路都紅線 司機臨停罰到怕

高雄市不少路段都畫紅線禁止臨時停車，左營區明誠、富民等道路更是整條路畫紅線，計程車司機臨停載客就被罰、叫苦連天，議員接獲陳情，指司機連續被檢舉收罰單，為了生計有苦難言，建議紅線路段增設20%黃線供臨停載客；計程車業者建議，禁止臨停路段增畫計程車上下客車位，讓司機可依規定載客。

高雄市交通局表示，上半年已與各計程車業者、公會開會，違停熱區7成已規畫招呼站，將持續聽取司機建議，邀相關單位現勘研議增加招呼站或臨停區。另明誠路車流量大，已用停車彎方式處理，富民路兩側已規畫停車格，可供上下客使用。

高雄市議員李柏毅指出，日前收到計程車司機陳情，指明誠、富民等交通繁忙的道路臨停載客遭人拍照檢舉，但這些道路全是紅線，司機有苦難言，要求市府應至少畫出20%的黃線區解決此事。

議員李眉蓁說，檢舉是彌補取締人力不足不得已辦法，市民基於維護社會秩序，自發性檢舉值得鼓勵，但超越限度就可能引起問題，整條路畫紅線，計程車業無法臨停、被檢舉開罰，是否已正義過度擴張？政府應重新檢討紅、黃線畫設。

高雄市大通計程車合作社蘇姓經理表示，司機被檢舉到哀鴻遍野，雖然有關單位曾表示，只要能舉證當時是載送乘客上、下車，仍有機會撤銷罰單，但如何證明非故意在紅線臨停載客成了難題。

蘇經理表示，高雄跑計程車已非常不容易，整條路紅線、沒有良好配套，對司機更是困擾，議員建議紅線路段增20%黃線區雖可行，但無法有效解決問題，畢竟黃線一般車輛也可停靠，建議增設計程車排班、上下客車位。

高雄市警方說明，左營區明誠、富民等紅線路段，每月接獲違規檢舉案多，分局要求檢舉人檢附具體明確資料，例如提供車輛是否有上下客貨、妨礙人車通行照片、影片，若無完整事證、無法判斷，將以勸導為主，近3個月共有13件計程車違規舉發裁罰案。