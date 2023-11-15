政院投資 鄭文燦：高雄願望都會實現

行政院副院長鄭文燦昨參加造價533億元的高捷小港林園線工程動土典禮，鄭說，行政院「大南方計畫」投資高雄很多，包括880億元提升小港機場、造價1357.9億元的國道7號，還當著市長陳其邁的面說「高雄的願望都會實現」。藍營民代大酸「看政治顏色給錢」；綠營民代則說是中央看到高雄的需求，「要搞成政治語言，是不負責任。」

韓國瑜在市長任內曾指小港機場已無法滿足未來高雄發展，高雄需要一座24小時、雙跑道的現代化國際大機場，估計需花3、4千億元。如今中央將改造小港機場為南部主要國際機場，讓地方人士戲稱「韓國瑜的願望要實現了」。

鄭文燦與交通部長王國材等人昨參加小港林園線工程動土典禮。小港林園線總長11.59公里，從高捷紅線最南邊R3小港站預留的隧道，續採地下隧道往南延伸，將設7座車站，串連南北產業園區與高雄國際機場，預計2030年完工通車。

鄭文燦說，小港林園線喊了10年，如今已克服困難動工，行政院大南方計畫投資高雄很多，主因看到高雄的價值，例如小港機場準備花880億元提升為國際機場，航班正在增加中，未來可南向飛新加坡等，大林蒲遷村、新建國道7號等工程也都在列管中，「高雄的願望都會實現。」

造價1357.9億的國道7號中央已核定興建，未來高雄市區東側將增1條南北向高速公路，由小港南星路一路往北至國10仁武，預定2026年動工，2030年完工。

「支持中央建設高雄，但不該藍綠兩樣情。」國民黨高雄市議員陳美雅說，前市長韓國瑜「要什麼沒什麼」，向中央申請高捷小港林園線規畫經費，只要800萬元中央都不給，換陳其邁當市長「要多少給多少」，不久就核定通過造價533億元的小港林園線。中央如把建設經費當「籌碼」，對國家發展非常不利，對台中等其他縣市也不公平。

民進黨立委賴瑞隆說，早年藍營執政，中央沒給高雄應有的建設，直至蔡英文總統上任，看到「重北輕南」不公平現象，開始做「以前沒做，卻應該做、早該做的事」，不要扣上獨厚高雄的帽子，很不公平。