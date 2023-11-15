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興達電廠擴建損鄰無解 居民北上抗議

聯合報／ 記者劉宛琳王勇超／連線報導

高雄永安台電興達電廠因擴建天然機組，造成周邊房屋受損，高雄永安烏林投自救會昨到行政院前抗議，批評台電是「詐騙集團」，原承諾鑑定有影響就賠償，但現在不認同居民所提鑑定報告，多次溝通未妥善處理。

自救會呼籲，非核家園不能犧牲永安家園，要求行政院督導台電改正，還居民安全生活空間。

台電南部施工處表示，希望民宅受損居民先進行房屋鑑定，若鑑定結果確定與興達電廠天然氣機組施工有關，會要求包商負起後續維修賠償責任。

自救會會長黃福來指出，台電興達電廠擴建3座天然氣機組，2020年8月開始施工，以震動式打基樁方式開挖地層，要置入2萬餘支基樁，施工過程造成周邊民房梁柱、地板嚴重裂損，甚至周邊魚塭大量養殖魚蝦死亡，嚴重影響居民生活。

陳情民眾表示，因為房屋受損，阿公阿嬤上廁所都要戴安全帽，很怕天花板掉下來

黃福來批評，台電施工前未做好附近結構物安全監測，身為主辦機關未督促乙方及監造單位，怠忽職守。對受災戶訴求裝傻、掩蓋事實，對民宅損害修復、賠償放任不管。

黃福來指出，2022年6月在烏林投活動中心開協調會，事後台電不承認雙方決議，今年4月26日召開房屋受損鑑定報告協調會，市府代表認為建廠工程屬行政院公共工程，應由台電負責。

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興達電廠擴建損鄰 自救會：非核家園不能犧牲永安家園

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