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999秒跨年焰火秀曝光 義大世界不計成本打造視聽饗宴

聯合報／ 記者蔡世偉／高雄即時報導
義大世界999秒跨年焰火年年創新。記者蔡世偉／翻攝
義大世界999秒跨年焰火年年創新。記者蔡世偉／翻攝

每年都舉辦跨年焰火秀的義大世界，將於2024年元旦凌晨0點施放999秒大型藝術焰火，焰火模擬動畫今天曝光。超過百米大面寬的「巨型飛字焰火」震撼開場，焰火展演融入「幻象變色焰火」、「展翅焰火」、「黃金瀑布」、「空中芭蕾」等璀璨花火，打造一場視聽覺夢幻饗宴。

再過一個多月就要跨年了，義大世界跨年煙火秀邁入第15年，每年吸引數萬人共襄盛舉。每年都會重金施放焰火的義大世界表示，不在乎花多少錢，只是希望年年給大家精彩的焰火秀，讓這場南臺灣的焰火盛事與大家一起跨年。

今年焰火同樣於義大世界大草坪施放，999秒分為「魔幻、浪漫、希望、感動」四大篇章，融入各種主題式設計，開場就以單發煙火搭配高規格精密設計，打造超廣角「巨型飛字焰火」，還有獨家的「展翅焰火」，如同巨大的鳳凰展翅飛翔，以及「幻象變色焰火」，綺麗繽紛的色彩讓人著迷。

更特別創新打造「黃金瀑布」、「空中芭蕾」，還有「大型跑動式焰火」、「閃類焰火」、「造型焰火」等，陪大家渡過一個美不勝收的跨年夜。

義大世界舉辦跨年焰火秀邁向第15年。記者蔡世偉／翻攝
義大世界舉辦跨年焰火秀邁向第15年。記者蔡世偉／翻攝
義大世界跨年焰火今年首創「黃金瀑布」焰火秀。記者蔡世偉／翻攝
義大世界跨年焰火今年首創「黃金瀑布」焰火秀。記者蔡世偉／翻攝

義大世界 跨年

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