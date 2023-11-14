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高雄輕軌年底成圓 列車明將首次駛入中正九如測試
高雄輕軌列車明將自C32凱旋公園站通過中正路口，沿大順路段至C30科工館站進行行車測試，高捷局表示，明天測試路段為其中C30-C32路段，鄰近聖功醫院、道明中學與台鐵科工館站等，未來完工後可提供就醫民眾、學生及轉乘台鐵旅客更多元的大眾運輸工具。
高捷局表示，中正路沿線屬捷運橘線路網，是高雄市區連結國道重要交通幹道，道路車流量大，輕軌施工團隊克服困難達成往北延伸通過中正路口施工目標，明日上午9時輕軌列車將進行C30-C32路段行車測試，別具指標意義。
首先將自C32車站以路軌兩用車拖曳輕軌列車(冷滑行)通過中正/大順、武廟/大順、建國/大順、憲政/大順及九如/大順等路口往返C30-C32路段，接續11時許輕軌列車將以自有電力慢速行駛(熱滑行)往返C30-C32路段並於車站充電。
高捷局表示，藉由明天冷、熱滑行兩種測試執行該路段淨空檢查，檢測軌道定線符合車輛行駛條件，確保車體外圍不會與路線上物體碰觸造成損壞。
完成冷、熱滑行測試後確認列車可於該路段行駛，將接續進行各項機電系統設備功能測試，逐步邁向通車目標，預訂12月底完成初、履勘及取得營運許可。
高雄輕軌採分階段施工與營運方式，邊興建邊通車，如今最後的C25到C32即將完工，沿途4.9公里，將新設新上國小站、灣仔內站、鼎山街站、高雄高工站、樹德家商站、科工館、聖功醫院站。全環通車後共計22.1公里、38座候車站。
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