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行政院獨厚高雄？賴瑞隆：現是在做以前該做卻沒做的事

聯合報／ 記者吳慧芬／高雄即時報導
行政院副院長鄭文燦今到高雄參加高捷小港林園線土建工程動土典禮，立委賴瑞隆也參與（左）。記者吳慧芬／攝影
行政院副院長鄭文燦今到高雄參加高捷小港林園線土建工程動土典禮，立委賴瑞隆也參與（左）。記者吳慧芬／攝影

今造價533億元高捷小港林園線土建工程動土，行政院副院長鄭文燦今指要投入880億元提升小港機場，引發藍營大酸「看政治顏色給錢」，對此，民進黨籍立委賴瑞隆表示，早期中央「重北輕南」、「該做的沒做」，現中央看到高雄的需求，做早就該做的事，「若要搞成政治語言，是不負責任。」

鄭文燦今到高雄參加高捷小港林園線土建工程動土典禮，並當著市長陳其邁的面說，將花880億元將小港機場提升為國際機場，「高雄的願望都會實現」，引發國民黨議員陳美雅質疑中央建設高雄看顏色，她決對支持中央建設高雄，但前市長韓國瑜任內時，要什麼沒什麼，換了陳其邁當市長，要什麼就有什麼。

賴瑞隆說，早年在藍營執政年代，高雄是重工業區，居民飽受空汙、貨櫃車多的生活，中央對沒有給高雄應有的建設，直至總統蔡英文上任，看到以往「重北輕南」不公平現象，開始做這些「以前沒做，卻應該做、早該做的事。」

賴瑞隆說，不管是533億元的高雄小港林園線、1357.9億的國道7號，都是要提供長期受重工業之苦，小港、林園鄉親們一條安全回家的路，「這不該做嗎?」以前的中央不做，現在的中央看到人民需求做事，不對嗎?

「不是有人罵高雄又老又窮！」賴瑞隆說，這就是高雄早年長期被漠視的處境，之前80億元建設前鎮漁港，也有人扯藍綠，現要建小港機場新航廈，藍營也要說話，桃園機場都要建第三航廈了，幾十年沒建設的前鎮漁港、小港機場不該更新嗎?

賴瑞隆說，這幾年中央積極建設高雄，只是在做許多以前該做而沒做的事，不要這樣子扣上什麼獨厚高雄的帽子，這不公平，高雄發電量佔全台四成，南電北送給台中與北部縣市，也都沒有在計較，負責任的政府本來就該做事，硬扯上藍綠等政治語言，是不負責任的說法。

高捷小港林園線土建等工程今進行動土典禮。記者吳慧芬／攝影
高捷小港林園線土建等工程今進行動土典禮。記者吳慧芬／攝影

小港機場 賴瑞隆 高捷小港林園線

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