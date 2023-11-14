行政院獨厚高雄？賴瑞隆：現是在做以前該做卻沒做的事

今造價533億元高捷小港林園線土建工程動土，行政院副院長鄭文燦今指要投入880億元提升小港機場，引發藍營大酸「看政治顏色給錢」，對此，民進黨籍立委賴瑞隆表示，早期中央「重北輕南」、「該做的沒做」，現中央看到高雄的需求，做早就該做的事，「若要搞成政治語言，是不負責任。」

鄭文燦今到高雄參加高捷小港林園線土建工程動土典禮，並當著市長陳其邁的面說，將花880億元將小港機場提升為國際機場，「高雄的願望都會實現」，引發國民黨議員陳美雅質疑中央建設高雄看顏色，她決對支持中央建設高雄，但前市長韓國瑜任內時，要什麼沒什麼，換了陳其邁當市長，要什麼就有什麼。

賴瑞隆說，早年在藍營執政年代，高雄是重工業區，居民飽受空汙、貨櫃車多的生活，中央對沒有給高雄應有的建設，直至總統蔡英文上任，看到以往「重北輕南」不公平現象，開始做這些「以前沒做，卻應該做、早該做的事。」

賴瑞隆說，不管是533億元的高雄小港林園線、1357.9億的國道7號，都是要提供長期受重工業之苦，小港、林園鄉親們一條安全回家的路，「這不該做嗎?」以前的中央不做，現在的中央看到人民需求做事，不對嗎?

「不是有人罵高雄又老又窮！」賴瑞隆說，這就是高雄早年長期被漠視的處境，之前80億元建設前鎮漁港，也有人扯藍綠，現要建小港機場新航廈，藍營也要說話，桃園機場都要建第三航廈了，幾十年沒建設的前鎮漁港、小港機場不該更新嗎?