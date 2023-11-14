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立委陳琬惠赴金門協調警光會館移撥 做長照據點

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
立法院內政委員會委員陳琬惠（左）今天到縣府拜會縣長陳福海，陳福海詳細介紹金門的地理位置。圖／縣府提供
立法院內政委員會委員陳琬惠（左）今天到縣府拜會縣長陳福海，陳福海詳細介紹金門的地理位置。圖／縣府提供

立委陳琬惠9月在立院邀警政署等相關單位協調「金門警光會館交付金門縣政府活化運用案」，今天搭機到金門會勘，和縣長陳福海協商。陳福海盼中央支持使用率欠佳的警光會館活化轉型，照顧金門年長鄉親；陳琬惠表示，會勘決議將保留警光會館，並區隔部分空間作為警用，其餘轉為縣府作為長照資源設置使用。

縣府社會處長陳世保表示，金門地區老年人口相對較高，座落於縣有地上的金沙警光會館場域空間較大、使用率不高，被縣府列為積極爭取的目標，盼能取得，轉型社福據點。為此縣府早前已多次與警政署溝通表達意見，今年9月也派社會處副處長王茲繐前往立院參加協調會。

陳琬惠在上午到警光會館會勘，包括立委陳玉珍、警政署後勤組長戴台捷、金門縣警局長盧廷彰等人勘查；隨即趕赴縣府與陳福海進行警光會館活化會議協調會，雙方就警光會館規畫、地區長者照護、離島資源布置等問題交換意見。

陳琬惠表示，警光會館之環境幽靜且活動空間寬廣，很適合作為長者安養居所，將協助金門縣府向內政部、警政署爭取設置長照據點。

陳福海盼可參照疫情期間由縣府徵用模式，規畫一小區供警務值勤，既滿足金門老人福利機構需求，也兼顧警務功能。

陳玉珍建議縣府盡快提出相關計畫，她將和陳琬惠等人在中央爭取預算改建，提升地區老人福利機構的照護量體。

立法院內政委員會委員陳琬惠（左一）今天到金門警光會館會勘，縣籍立委陳玉珍也到場陪同。圖／縣府提供
立法院內政委員會委員陳琬惠（左一）今天到金門警光會館會勘，縣籍立委陳玉珍也到場陪同。圖／縣府提供

金門 陳琬惠 陳福海 長照

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