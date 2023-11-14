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高雄冰品檢驗落差大！消保協會抽驗「88%不合格」 市府回應了

中央社／ 高雄14日電
冰品情境示意圖。圖／Ingimage
冰品情境示意圖。圖／Ingimage

台灣消費者保護協會公布10月抽檢南高屏冰店結果，高雄不合格率達88%，與高市衞生局稽查結果落差大。對此，衛生局表示，兩者檢驗項目、標準不同，將建請食藥署參酌修訂。

衛生局今天透過新聞稿指出，參酌中央食藥署公告檢驗方法標準程序及食品中微生物衛生標準、與台灣消保協會13日發布新聞稿描述，目前相關抽驗標準未盡相符，將協調並建請食藥署參酌，重新檢視檢驗項目並修訂相關衛生標準。

衛生局昨天指出，台灣消保協會13日公布針對高雄剉冰配料抽驗9件，其中8件「腸桿菌科」微生物超標；針對消保協會抽驗8家微生物超標業者，其中有4家業者，衛生局7月執行飲冰品抽驗結果合格。

衛生局說明，腸桿菌科超標可能原因，包括製作過程中的環境清消未落實、濾水器濾心未定期更換、容器具清潔不佳，食材保存不當、從業人員健康風險等。

衛生局強調，除例行定期稽查外，從7月18日起啟動擴大飲冰品稽查專案，截至10月總計稽查抽驗市售飲品、冰品及配料552件。其中1件冰品配料檢出致病菌、2件冰品及1件飲品「腸桿菌科」微生物超標，經限期改善後再次抽驗仍不符規定，已依法裁處，其他均符合規定。

衛生局指出，食品中微生物動態消長與製造及販賣場所衛生狀況有關，食品業者仍應自源頭降低可能造成微生物污染風險。消費者購買後應儘快食用完，如未立刻食用應冷藏保存，以確保食用飲冰品之衛生安全。

衛生局 冰品 抽驗

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