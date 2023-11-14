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全台首家農食循環概念工廠啟用 農廢轉化為飼料、保健食品
為友善環境、資源循環再利用，京冠生技公司耗時13年，與台、日、韓、泰等30多國食品加工業者合作，以「廠中廠」方式與各廠生產線結合，將農業廢棄物轉化為飼料及保健食品，今天在屏東工業區啟用國內首間農食循環概念工廠；董事長楊青山表示，未來將整合產業鏈，實現「整廠輸出」，帶領台灣前進國際。
「愛土地的起心動念，搭上碳議題潮流」楊青山說，秉持精準營養、預防醫學及循環經濟等3大策略，該廠運用逆境固態發酵等技術，將農業廢棄物回收再利用，讓上游食品加工廠落實節能減碳，還能出售循環再生的商品，降低生產成本，更能讓下游養殖業者減少使用抗生素，使動物加速生長、避免疾病。
他表示，透過農食循環工廠的模組化設計、自動化生產流程，待標準化後，就可以如積木一般，以「廠中廠」的方式進駐各大食品廠，無縫接軌既有生產線，設備縮小給上游工廠，放大到屏東農業科學園區，或許能成立淨零合作社，目前正籌備規模更大的第3間廠房，農食副產物的年處理量將可達60萬公噸，「作為台灣艦隊，以技術出口為導向，朝亞洲示範基地目標努力」。
楊青山說，建立彼此信任是最困難的部分，「一開始提出循環的概念，還被當作詐騙集團」，金源、貨源都短缺，但他堅持做下去，發表國際論文佐證、拿到技術專利，再被市場認可，終於獲得各食品業者的肯認，「今天全台食品商都到場，證明循環經濟可行，很辛苦，但為了台灣跟土地，我願意」。
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