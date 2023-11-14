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馬祖立委參選人李問金門取經 將推動連江縣立醫院改部立

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
民進黨馬祖立委參選人李問（左三）與同黨立委洪申翰（左四）日前參訪部立金門醫院，院方分享轉型為部立醫院的過程。圖／摘自李問臉書
民進黨馬祖立委參選人李問（左三）與同黨立委洪申翰（左四）日前參訪部立金門醫院，院方分享轉型為部立醫院的過程。圖／摘自李問臉書

民進黨馬祖立委參選人李問日前與同黨立委洪申翰造訪金門，並參訪部立金門醫院，李問表示，將地方縣立醫院升格成中央級部立醫院，是他所提出來的選舉政見之一，這次的實地走訪後，更確定推行馬祖部立醫院的政策，是一條正確的道路。

李問今天在臉書表示，日前參訪金門醫院，了解由縣立醫升格成署立、轉型為部立醫院的過程，以及目前的營運狀況。經過金門醫院副院長陳根雄、副院長陳義榮的詳盡解說，他彙整了不少心得，認為首要是改善醫院體制，完善醫療管理系統與建立專業人事制度，他轉述金門醫院團隊多次向他們強調，升格成部立醫院後，改善了醫院體制，優化整個管理系統。

李問說，金門醫院團隊升格之後，在中央的輔導下，會比照全國的部立醫院，採用一致的醫療管理系統和人事制度。完善行政管理和危機處理系統，並建立尊重專業的人事制度，營造好的工作環境，可以激勵醫護人員們的士氣，對於留才的幫助非常大，很多醫保生都願意留在自己家鄉貢獻專長。

李問也提到，要落實醫療在地化，包括增加醫療量能與設備、減少舟車勞頓之苦；他說，金門醫院自2005年改制成署立；2015年部立醫院與台北榮總和縣政府，簽訂三方共同經營，而在中央和榮總的支持下， 金門的醫療水準逐年增加。2015年開幕心導管室，對治療心肌梗塞起了關鍵作用；在醫療發展特色上，金門醫院有人工生殖中心，讓國際人士慕名前來就醫；2019年還建置了內視鏡逆行性膽胰管攝影術（ERCP），並啟用特殊藥品調劑室，讓癌症的化療可以在地化。

李問指出，有完善的營運系統，及穩定的人才，再加上好的設備，鄉親們對地方的醫療服務有信心，讓金門醫院的滿意度連年上升。院方也提及，金門部立醫院對地方的支援服務，包括支援金門縣的各種大型醫療救護。

李問強調，這趟參訪金門部立醫院讓他收益很多，更篤定推行馬祖部立醫院的政策，是一條正確的道路。最讓他印象深刻的是，成功的醫院營運，除了是院內醫護人員的努力外，還必須是各方資源的共同協助，尤其是，升格改制後所建立出一套完善的管理制度，為醫療資源的持續進步，奠定了良好的基礎。

民進黨馬祖立委參選人李問日前參訪部立金門醫院，強調這次的實地走訪後，更確定推行馬祖部立醫院的政策，是一條正確的道路。圖／摘自李問臉書
民進黨馬祖立委參選人李問日前參訪部立金門醫院，強調這次的實地走訪後，更確定推行馬祖部立醫院的政策，是一條正確的道路。圖／摘自李問臉書

民進黨馬祖立委參選人李問（左）與同黨立委洪申翰（中）日前參訪部立金門醫院，了解院方轉型為部立醫院的過程。圖／摘自李問臉書
民進黨馬祖立委參選人李問（左）與同黨立委洪申翰（中）日前參訪部立金門醫院，了解院方轉型為部立醫院的過程。圖／摘自李問臉書

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