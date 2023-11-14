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金酒招考競爭激烈201人通過第一關 最強成績16.23秒

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金酒公司招考生產線員工，競爭相當激烈，考生跑步完，還要搬運高梁。記者蔡家蓁／攝影
金酒公司招考生產線員工，競爭相當激烈，考生跑步完，還要搬運高梁。記者蔡家蓁／攝影

金酒公司於11日辦理生產線技術員甄試體能測驗，今天發布新聞稿表示，考試成績已於昨日下午2時公告，考生可以上網查詢自己的成績；針對有考生質疑上下午的規則不同，且沒有說明沙包掉出框框，可再移回，就不加秒等規則，金酒公司強調，規則都是一樣的，這部分現場考官也都有說明。

睽違10，金酒公司再度招考生產線技術員，競爭激烈，預計招考50位正取、20位備取，但卻有1067人到考，根據金酒公司提供的資料，最快的成績為16.23秒，進入第二階段筆試成績要21.15秒，因為最後成績相同，所以有201名會在11月25日筆試，筆試題庫早已隨簡章公告在金酒公司官網以及報名網站。

據了解，本次招考體能測驗計分方式是以到考人速度最快的為滿分，每增加一秒減少一分，所以進入第二階段筆試，最低分數是95.08分，分數真的是非常接近，因為體能測驗佔80%，筆試占20%，金酒公司提醒進入第二階段筆試的考生，認真看題庫，爭取最佳成績。

金酒公司表示，此次招考有位女生成績亮眼，她花了21秒完成所有指定動作，而且沒有違規，也順利進入200名以內。另外也有些考生實在是很可惜，雖然成績不錯，但發生了失誤，以致成績遭到了加秒，不能順利進入第二階段筆試，這次雖有些不如意，不能進入金酒公司，希望他們再接再厲，相信也會發展得很好。

對於此次考試，有部分考生反應有瑕疵，一位李先生質疑，上下午的規則不同，李先生說，他是上午到考，感覺考官對於抓沙包壓線很嚴格，且也沒說明沙包壓線，若在移好不會加5秒，感覺自己的權益受損，希望有相同問題的考生可以一起連署，捍衛自己的權益。

金酒公司則澄清，所有的考試規則都是一樣的，經查上午也有考生將掉出線外的沙包扶回去，未被扣分，他說，這就像是考試未交券前，都可以更改答案，並無不妥。

金酒公司招考生產線員工，考場進行管制，場外聚集大批考生與家長。記者蔡家蓁／攝影
金酒公司招考生產線員工，考場進行管制，場外聚集大批考生與家長。記者蔡家蓁／攝影
金酒公司招考生產線員工，考搬運高粱及負重跑步，考生都健步如飛。記者蔡家蓁／攝影
金酒公司招考生產線員工，考搬運高粱及負重跑步，考生都健步如飛。記者蔡家蓁／攝影

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