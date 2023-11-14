百年恆春農會跨足伴手禮 時尚專賣店開幕讓人驚豔

屏東恆春半島每年數百萬遊客造訪，伴手禮市場仍在萌芽階段，有百年歷史的恆春農會輔導農友轉型友善農法也看準商機，在農會旁打造濃濃「恆春味」的時尚伴手禮專賣店「禾滿糧廚」今天開幕，在已開發的洋蔥醬油、紅酒、面膜等人氣產品外，新推有機紅豆、芝麻糙米飲、黑豆茶包、酒等，不僅是食農教育基地，也為在地伴手禮市場開創新藍海。

恆春農會總幹事林順和說，恆春半島得天獨厚的地理位置和特有的冬季落山風、無工廠汙染，是全台少數無空汙淨地，農糧署推動恆春半島為有機及友善農業示範地，驗證面積到今年底已達上千公頃，農會在屏科大協助下，以有機稻米、胡麻、黑豆和履歷生產洋蔥等開發出多元副產品，從一、二級產業不斷升級，包裝也下了功夫，助農民解決產銷問題，也為觀光助力。

他說，農會開發「恆春味」的副產品，過去以恆春半島大宗的洋蔥為主，配合政府鼓勵國產雜糧種植政策，10年前推廣以友善農法種植在地黑豆及胡麻，面積已逾500公頃，受落山風影響，作物不易生長，也因作物求生存的逆抗性，養分特別的高，風味獨具，今年新開發多款黑豆與胡麻副食器，為區隔市場和獨特性，高達八成品項只在「禾滿糧廚」能買到。