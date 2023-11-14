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魯凱族手紋大師杜秀英百歲辭世 卓越貢獻獲頒獎章

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
屏東縣百歲人瑞杜秀英Kwalrimi・Palrimuday耆老，一生致力於保存及傳承魯凱族手紋文化，他於5日辭世，由家屬代表於今獲原民會頒贈三等原住民族獎章。圖／原民會提供
屏東縣百歲人瑞杜秀英Kwalrimi・Palrimuday耆老，一生致力於保存及傳承魯凱族手紋文化，他於5日辭世，由家屬代表於今獲原民會頒贈三等原住民族獎章。圖／原民會提供

屏東縣百歲人瑞杜秀英Kwalrimi・Palrimuday耆老，一生致力於保存及傳承魯凱族手紋文化，她5日辭世，原民會為表彰她對原住民族傳統文化的貢獻，今天到三地門鄉小德蘭天主堂，向家屬頒贈三等原住民族獎章。

原民會表示，對於魯凱族人來說，手紋是族人傳統社會階序，與制度下重要文化表現，透過手紋圖樣，能揭露並宣示自身的社會地位，手紋的紋樣也宣示自身家族與部落的位階，及所屬權利，是原住民族非常珍貴的文化資產重要代表。

杜秀英一生致力魯凱族手紋的保存及傳承，於9月15日經屏東縣政府公告，登錄為魯凱族手紋傳統民俗類文化資產保存者，她在11月5日辭世，享嵩壽100歲。

原民會為感謝杜秀英Kwalrimi耆老的付出，使這項珍貴的原住民族手紋文化資產，能永續流傳，今天到她位於屏東縣三地門鄉的原居住地，向家屬頒贈「三等原住民族獎章」，表彰對原住民族傳統文化的奉獻，也肯定她的卓越貢獻。

屏東縣政府 原住民 文化資產

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