四線齊發！533億元高雄小港林園線今動工 王國材：未來將延伸到屏東

造價逾533億元的高雄捷運小港林園線今舉行土建、機電與軌道工程的動土典禮，全長11.59 公里，將新增7個站，預計2030年完工通車。交通部長王國材今表示，未來此捷運也規畫延長到屏東大鵬灣與東港，現待屏東縣府提出規畫報告。

今小港林園線的動土典禮，同時宣告高雄捷運「四線齊發」，除了今天的小港林園線動工，還包括先前已發包的高捷黃線土包工程、已動工的紅線延伸路竹與今年底將路網成圓的高雄輕軌。行政院副院長鄭文燦、高雄市長陳其邁、王國材今都出席動土典禮。

高雄捷運工程局表示，小港林園線總長11.59公里，路線起於目前高雄捷運紅線最南邊的R3小港站預留的隧道，續採地下隧道往南延伸，經沿海二路、沿海三路、中門路、沿海路四段至沿海路二段，於林園11號公園後爬升，再於中芸排水前出土爬升為高架，止於高值化產業園區前。

小港林園線沿岸將新設置7座車站，分別為地下車站6站、高架車站1站，站名暫時命名為中鋼東門站、中林站、鳳鼻頭站、中坑門站、港子埔站、林園工業園區站與林園站、可服務南高雄地區，串連南北產業園區與高雄國際機場，預計2030年完工通車，總經費逾533億元。

王國材表示，小港林園線最後一站林園站為高架車站，未來將延伸到屏東大鵬灣與東港，屏東縣府正在提評估報告中，這條捷運可讓高屏兩縣市共同發展。

鄭文燦說，小港林園線原來不是一車到底，也不是採中運量，但高市府團隊克服沿海一路地下工業管線多的困難，規劃成一車到底中運量捷運，且在一年時間完成統包，非常不容易。

陳其邁指出，捷運到林園一車到底，是政府對於林園鄉親的承諾，未來這裡會有6個地下車站，1個地上車站，這個也會牽涉到說我們整體半導體S廊帶的佈局，因為我們會從材料、設備到整個半導體的生態系形成，未來在小港林園區也會有很多高科技材料、設備等廠商的進駐。