興達電廠擴建損鄰 自救會：非核家園不能犧牲永安家園

高雄市永安台電興達電廠，因擴建天然機組，造成周邊房屋受損。高雄永安烏林投自救會會長黃福來表示，台電根本是「詐騙集團」，台電承諾若鑑定有影響就賠償，但現在不認居民所提出的技師公會鑑定報告是指房屋受損來自台電，當地居民多次與台電陳情溝通未獲得妥善處理，決議北上到行政院前抗議，訴求「非核家園」不能犧牲掉永安的家園，要求行政院督導台電改正，還給居民一個安全生活的空間。

陳情民眾表示，因為房屋受損，「這些阿公阿嬤連去廁所都要戴安全帽，因為不知道什麼時候天花板會掉東西下來」。

黃福來指出，台電興達電廠擴建三座天然氣機組，於民國109年8月開始施工，初期泛亞工程以震動式打基樁方式開挖地層，預計置入2萬多支基樁，但在施工的過程中，造成烏林投地區周邊民房梁柱、地板嚴重裂損，甚至周邊魚塭出現大量養殖的魚蝦死亡，施工期間工程車出入頻繁也讓鄰近地區塵土飛揚，嚴重影響周邊生活品質。

黃福來批評，台電施工前沒有做好附近結構物安全監測，更不用說地下水監控、房屋傾斜水平儀架設，台電身為主辦機關都沒督促乙方及監造單位做，真是怠忽職守。再者，台電身為主辦機關，明知本案是行政院公共工程，屬於特建（非屬地方政府管轄），也明知受災戶的訴求是打擊式打樁影響，卻裝傻及掩蓋事實。

黃福來說，台電公司依「高雄市建築物工程施工損害鄰房鑑定手冊」規定，針對開挖深度2倍水平距離範圍內之鄰屋做賠償責任依據，卻幫承包商及本案工程監造管理疏失責任找藉口推卸責任，完全不依「行政院公共工程施工損害」法來辦理，違反此法第11條規定：「公共工程施工對鄰地所有人或第三人造成損害者，主辦工程機關應即督促承造人與受損害人進行協議，協議內容應包括損害修復、賠償等事宜來處置」，但台電完全放任不管，又是失職。

黃福來進一步指出，烏林投（13、14、15 鄰）是嚴重之土壤液化區，台電公司為了省錢省時又設計打擊式鋼管樁（直徑約 80 公分）導致民房嚴重龜裂。民國111年6月19日在烏林投活動中心開協調會，事後台電公司不予承認雙方決議；112年4月26日與台電公司開房屋受損鑑定報告協調會，會議中高雄市政府代表，此項建廠工程，屬於行政院公共工程，應由台電負完全責任。