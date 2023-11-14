棧2庫旗山車站文資修復再利用吸引遊客 文化部評鑑獲獎

高雄市歷史建築「棧二庫、棧二之一庫」及「旗山車站」，在文化部「112年度古蹟歷史建築紀念建築管理維護評鑑」中脫穎而出，成為13處入選場域之一；「棧二庫、棧二之一庫」並榮獲全台唯4榮獲管理維護優良獎。

高雄市文化局長王文翠表示，很榮幸高雄文化資產的修復保存與再利用的領域，接連獲得國家級的肯定，文化部每兩年針對文資場域管理維護與再利用的永續發展進行評獎。高雄市接連三屆獲得肯定，108年市定古蹟「鳳儀書院」、110年歷史建築「九曲堂泰芳商會鳳梨罐詰工場」，到今年兩處場域，證明高雄用心在文資場域活化的多元思考。棧二庫體現了高雄港史文創觀光的複合體驗；旗山車站則見證了旗山繁榮的風華。

「棧二庫、棧二之一庫」於高雄港2號碼頭，也就是現在的漁人碼頭，創建於日治時期，為當時儲存、運輸砂糖的主要倉庫，曾遭美軍轟炸損毀，民國51年重建後扮演鐵路轉海運的重要角色，更是旗鼓鹽發展交通樞紐。因對於高雄舊港區的發展具有歷史意義，92年登錄為歷史建築，現由高雄港區土地開發公司經營，以文創、展覽、餐飲的複合經營，成為高雄重要的文創觀光據點。

高雄港區土地開發公司董事長沈妙姿表示，棧貳庫為國營事業自行維護營運的典範，感謝評鑑委員肯定與青睞。維護大倉庫型的文化資產相當不容易，進一步再利用彰顯文史價值更需投入大量心力，土開團隊從致力重現場域時代精神，保留高雄港區歷史紋理，將過往管制區碼頭、倉庫群，展現公共性、開放型及服務性，營運5年來已成為高雄港熱門文化觀光景點，積極推動「港區歷史文創觀光複合式體驗」。今年新開放的「棧貳沐居KW2 HOSTEL」，更是台灣首座歷史建築倉庫旅宿。

文化局表示，旗山車站是糖業鐵路旗尾線最重要站點，日治時代擔負起糖、甘蔗、香蕉等產業的運輸重任，見證高雄農業經濟發展，民國94年登錄為歷史建築，以結合糖、香蕉及火車等主題的故事館營運，旗尾線的旗字353號比利時蒸汽火車及VR虛擬實境裝置等展示，與定期辦理親子體驗及走讀活動，讓大家透過火車頭與虛擬科技及活動參與，重回旗尾線的懷舊時光，了解繁盛的糖業故事。