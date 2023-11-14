高雄鳳山817戶停電 搶修1個多小時剩1戶未復電

中央社／ 高雄14日電

高雄市鳳山區昨天晚間9時許因配電線路故障，造成頂豐街、頂庄路、過埤路、園茂路、保生路、鳳頂路、園墘路、園盛路等附近一帶共817戶停電。經台電緊急搶修，目前復電816戶。

台灣電力公司鳳山區營業處發布訊息指出，經派員赴現場查修隔離故障區間後，在13日晚間10時56分復電814戶，於11時15分再復電2戶。目前仍有1戶停電中，台電表示，這一戶是加油站用戶已啟動自備發電機持續營運中，待提升人孔蓋抽換地下電纜後再恢復供電。

國民黨高雄市議員李雅靜也在社群媒體臉書（Facebook）發文提醒，鳳山區發生無預警停電，經搶修大部分區域已恢復供電；傳出有民眾受困電梯中，也請民眾行經停電區域注意安全。

高雄市消防局告訴中央社記者，截至目前為止未接獲民眾因停電而受困電梯。

停電 高雄市 電梯

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