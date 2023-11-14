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消保會抽驗高雄9冰店 8家不合格

聯合報／ 記者吳慧芬／高雄報導

消保會上月抽驗南台灣22家冰店，其中高雄抽檢9家有8家腸桿菌科過量，不合格率高達88%，左營某黃昏市場冰店的八寶冰配料，腸桿菌科更超標20萬倍，吃了恐腹瀉，如恐怖冰店；議員指出，高雄市食安事件連環爆，無法管控人民最基本食的安全，令人憤怒。

高雄市衛生局表示，消保會點名腸桿菌科超標8家冰品店，其中4家業者，7月抽驗時合格，衛生局昨已前往8家業者抽查，若確實違規，經限期改善抽驗仍不符規定，將依法裁處。

消保會執行長徐邦瀚表示，高雄市今年7月發生44名消費者吃冰集體中毒案，為此，消保會上月隨機抽驗南高屏22家冰店，主要抽驗配料紅豆、綠豆、大豆、芋頭，高雄檢驗9家，8家腸桿菌科超標，屏東檢驗5家冰店李斯特菌檢測全數合格，但未驗腸桿菌科，台南檢驗8家，也有6家腸桿菌超標。

徐邦瀚表示，高雄冰店腸桿菌科超標率達88%，左營某冰店八寶冰配料，所驗腸桿菌科超標20萬倍，讓人不禁質疑，是如何造成超標20萬倍數值？另台南奇美醫院附近某店家甜湯配料，腸桿菌科也超標7萬倍。

義大醫院家醫科醫師林庭逸表示，食入過量腸桿菌科的食物，最常見就是急性腸胃炎，可能上吐下瀉，嚴重會血便，體弱的嬰幼兒老人還恐誘發敗血症。

市議員陳美雅不滿指出，高雄市數月前冰店中毒案，靠市民自力救濟找受害者，才讓整起事件受重視而爆發，當時市府承諾要做好食安管理與稽查，但又發生熱炒店食物中毒案，看來市府螺絲又鬆了。

陳美雅提醒，高雄演唱會、展覽活動愈來愈多，觀光客用餐食安應加強把關，莫讓客人吃壞肚子敗興而歸。

消保會表示，衛福部自110年更改法規，剉冰衛生標準中，清冰檢驗腸桿菌科，但配料卻改成分開檢驗、不驗腸桿菌科，但消費者食用八寶冰並不會將冰跟配料分開吃，呼籲衛福部檢驗冰品配料也應檢驗腸桿菌科。

超標 抽驗 衛生局

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