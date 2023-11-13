真善美薩克斯風合奏團超有愛 為台灣挖掘下一個Kenny G

高雄一群熱愛吹奏薩克斯風的同好，因為音樂而聚合，也因為理念契合，攜手投身公益，發揚人間的真善美，13日晚間他們在漢神巨蛋舉行薩克斯風合奏團成立暨募款餐會，預計籌募100萬基金，在偏鄉及非山非市地區成立青少年薩克斯風研習營，為台灣挖掘「下一個肯尼・吉（Kenny G）」。

「真善美蕯克斯風合奏團」成員包括建設中小企業主、退休校長、社團負責人、花藝教師等20多人，當中還有夫妻檔。首任理事長是美僑建設董事長陳昭男，他同時也是「真善美」薩克斯風合奏團發起人。13日晚間的成立募款餐會，演奏「玫瑰玫瑰我愛你」、「孤女的願望」、「深情海岸」等膾炙人口歌曲，獻出平日研習成果。

真善美蕯克斯風合奏團成員橫跨老中青三代，通常利用每周日午後團練，正式成立前曾三五結伴到市內長照等機構義演，以醉人樂音帶來心靈撫慰。

理事長陳昭男說，研習過程，大家有感於偏鄉在高齡化及少子化衝擊下，正面臨併校、廢校危機，學生未來的發展堪虞，因此決定推廣Saxophone養成教育，或許能為台灣挖掘到薩克斯風吹奏高手。

「真善美蕯克斯風合奏團」學員個個事業有成，但多數都是音樂門外漢，不過接觸薩克斯風之後深深著迷，勤於練習，不只學會視譜，還會移調，成果傲人。常務監事于嘉惠說，她早先身體不好，聽說吹薩克斯風可以練肺活量，找先生陪她來學，結果磨出樂趣，「我先生現在吹得比我好」。