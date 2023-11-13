高雄豐潮結束 參賽者使渾身解數拚高額獎金
在尖叫聲環繞下，高雄豐潮昨天圓滿結束，為期兩天的活動吸引上萬人潮，除了族群展演、開幕式、豐潮之夜和周邊市集，還有TAKAO百老匯、傳統體技能及原創熱舞競賽，不分原鄉和都會區，族人皆投入競賽爭奪高額比賽獎金，最高單項獎金5萬元的原創熱舞競賽由Push Hand舞團得獎。
為期2天的高雄豐潮活動增設「TAKAO百老匯」項目，讓市內年滿55歲以上原住民、社團、文化健康站和教會組隊報名。活力健康操第一名由茂林文健站；原唱好聲音第一名則由勤和文健站得獎，展現高雄原民長者活力。
傳統體技能競賽分撒網、頂上功夫、傳統負重、鋸木和拔河5項賽事，高雄市原住民的社團和同鄉會激烈廝殺。除了拔河項目第一名的有1萬2000元獎金外，其他項目第一名獎金也都有6000元。而在單項獎金最高的原創熱舞競賽部分，則由Push Hand舞團獲得第一名獎金5萬元。
參加撒網項目青少年男女混合組的阿美族人吳沛宸表示，她的阿公年輕時就很會撒網，因此想學好撒網讓阿公感到驕傲，許多長輩也在她學習時給予很多指導，也透過撒網運動更認識阿美族的文化。
高雄市原民會主委阿布斯表示，很開心看到長者活力現身，展現部落歌謠及動感舞蹈。而青年將傳統與現代融入原創舞蹈當中，也是非常精彩。最重要的傳統體技能競賽，讓族人相互交流，延續傳統體技能文化及山林智慧，讓2023年高雄豐潮在眾多歡樂聲中圓滿落幕。
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