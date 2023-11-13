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議員批物產館淪蚊子館 屏縣府：熱博期間營運並重新招商

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣府籌備多年屏東農業物產館去年8月風光啟用，由南仁湖集團經營，開館1年多今年10月驚傳休館，屏東縣府農業處等單位今議會業務質詢報告，物產館運營成為議員質詢焦點。圖／報系資料照
屏東縣府籌備多年屏東農業物產館去年8月風光啟用，由南仁湖集團經營，開館1年多今年10月驚傳休館，屏東縣府農業處等單位今議會業務質詢報告，物產館運營成為議員質詢焦點。圖／報系資料照

屏東縣府籌備多年的屏東農業物產館去年8月風光啟用，由南仁湖集團經營，開館1年多今年10月驚傳休館，屏東縣府農業處等單位今議會業務質詢，物產館營運成焦點，要求勿淪為蚊子館。農業處表示，現與廠商終止合約程序，明年熱博期間一定會運營，擬定12月公告重新招商。

今年10月農業物產館停業消息一出，引發地方熱議，今天農業處到議會業務報告質詢，縣議員何春美、黃明賢、梁育慈、李世淦等議員關切物產館後續營運，與是否影響到明年熱帶農業博覽會的舉辦。

議員黃明賢說，廠商南仁湖集團在未經縣府同意下，逕自以書面通知解約，現階段縣府除依照合約規定沒收履約保障金30萬元，他問農業處還能要怎麼向南仁湖集團求償？現階段物產館儼成為蚊子館，後續的招商規畫？

議員梁育慈說，委外後不能就當沒事，物產館位在長治交流道附近，要推出特色的明星商品，獨家伴手禮，或是在地親子廚房等，除了定期節日熱博人流外，也要思考如何能常態性吸引人潮。

農業處長鄭永裕說，南仁湖公司未經縣府同意即書面通知解約，非因不可抗力事由，屬「可歸責乙方」情況，依約可向南仁湖公司求償，將刊登於政府採購公報，日後不得參加投標或作為決標對象或分包廠商。

農業處表示，現與廠商終止合約程序中，要求在11月底前搬出，1天未搬出，開罰2萬元。

鄭永裕表示，物產館在明年2月3日到3月3日熱博活動期間，一定會營運，並搭配熱博活動，將由熱博物產館布展營運廠商策畫，並在活動後重新招商，擬於今年12月辦理公告，徵選新營運廠商。

鄭永裕說，未來配合周邊園區開發工程，物產館委外履約期限將採短期招商辦理，擬規畫物產館2樓空間增設產業園區聯合管理中心，1樓為農業特展及販售商場。

屏東縣 議員 蚊子館

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