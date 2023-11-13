台澎空中交通罕見人潮 盼航空公司加班
雖然是觀光淡季，但台澎空中交通這兩天出現一票難求情況，各航班報到率幾乎達100%，加上海上客運因風浪大停航，不少民眾從早候補近7個小時都還沒等到機位，希望航空公司加班疏運。
有往返台澎的旅客在臉書貼文指出，也沒有什麼特別的節日，不管是回澎湖、去台灣都出現一票難求哀嚎聲，連候補都補不上，希望民航局協調航空公司加開運能。
澎湖航空站表示，澎湖進入秋冬後，地方目前除了縣政府推出的「老兵遊澎湖」活動，每天約有逾百人參與，其餘並無大型的團體旅遊等，昨天澎湖機場各航線進出的旅客約5600多人。
今天週一情況更罕見，不是旺季也非重要節日，各航班幾乎班班客滿，報到率都在98至99%，以台北至中午飛了4航班為例，卻僅補上3人。澎湖與台北機場出現大量候補人潮，有部份旅客從早上8時前往候補，直到下午2時還是補不到機位，希望民航局協調航空公司加開運能。
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