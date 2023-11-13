快訊

增資股紅包抽起來！這檔中籤可望賺進4.7萬 報酬率36%

水上餐廳玻璃地板爆裂 陸前官員用餐落水身亡

北市南港「余軟茶園」古厝傍晚全面燃燒 消防派25車趕赴灌救

台澎空中交通罕見人潮 盼航空公司加班

中央社／ 澎湖縣13日電

雖然是觀光淡季，但台澎空中交通這兩天出現一票難求情況，各航班報到率幾乎達100%，加上海上客運因風浪大停航，不少民眾從早候補近7個小時都還沒等到機位，希望航空公司加班疏運。

有往返台澎的旅客在臉書貼文指出，也沒有什麼特別的節日，不管是回澎湖、去台灣都出現一票難求哀嚎聲，連候補都補不上，希望民航局協調航空公司加開運能。

澎湖航空站表示，澎湖進入秋冬後，地方目前除了縣政府推出的「老兵遊澎湖」活動，每天約有逾百人參與，其餘並無大型的團體旅遊等，昨天澎湖機場各航線進出的旅客約5600多人。

今天週一情況更罕見，不是旺季也非重要節日，各航班幾乎班班客滿，報到率都在98至99%，以台北至中午飛了4航班為例，卻僅補上3人。澎湖與台北機場出現大量候補人潮，有部份旅客從早上8時前往候補，直到下午2時還是補不到機位，希望民航局協調航空公司加開運能。

澎湖 航班

延伸閱讀

起飛前20分鐘報到遭拒 男子桃機失控大鬧遭警制止

拜習會登場前 傳大陸考慮解除對波音737 Max禁購令

空服員著裙裝 立委批涉性平歧視凍結民航局5000萬預算

兩岸航點進展 王國材：責成民航局討論「順其自然」

相關新聞

藤枝聯外道路增設友善動物通道 防野生動物跌落受困

過去高雄藤枝聯外道路為防災考量，設置排水溝與集水井等排水設施，卻經常有野生動物跌落受困。因此，林業保育署屏東分署增設生態...

高雄大數據提升演唱會經濟 50場吸引92萬人次「昨88分鐘疏散完畢」

天團Coldplay昨晚結束在世運主場館演唱會，參與民眾最高人數達8萬6505人次。高雄市長陳其邁表示，高雄演唱會經濟利...

Coldplay主唱致歉「飯店有點貴」…市府裁罰8業者 學者促重罰加公告

英國天團Coldplay連兩天在高雄世運主場館開唱，主唱克里斯馬汀（Chris Martin）在演唱會後段的安可環節，除...

Coldplay演唱會再吸逾8.6萬人次 大數據協助疏散

英國天團Coldplay酷玩樂團在高雄連辦2場演唱會，昨晚場內外高達8萬6505人次。高雄市長陳其邁說，人數破了世運主場...

Coldplay開唱周遭住戶形容像進侏羅紀世界 物理老師解釋原理

天團Coldplay結束在高雄世運主場館演唱，8萬多歌迷場內外跟著High跳，造成附近住家震動，有住戶形容地震到「進入侏...

怎算的？世運館容5.5萬Coldpaly稱吸8.6萬 高雄交通局給答案

英國搖滾天團Coldplay連兩天在高雄世運主場館演唱，吸數萬名粉絲朝聖，高市府今公布，昨參與Coldplay演唱會民眾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。