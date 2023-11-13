Coldplay嗨唱高雄帶來17萬人次 創5.5億觀光產值

Coldplay酷玩樂團11、12日連2天嗨唱高雄世運主場館，高市府統計2天世運主場館共湧入超過17萬人、商圈夜市業績成長至少3成、市區飯店訂房率達9成，創5.5億元觀光產值。

高雄市文化局今天發布新聞稿指出，明年還有紅髮艾德（Ed Sheeran）、洛史都華（Rod Stewart）等國際巨星要來高雄開唱，將持續規劃活絡高雄演唱會經濟，歡迎樂迷來聽演唱會，也順道遊高雄、品嚐美食。

市府表示，經AI大數據即時系統監測，12日現場場內外最高人數一度達8萬6505人，創下世運主場館新紀錄。統計2天世運主場館共湧入超過17萬人、商圈夜市業績成長至少3成、市區住宿訂房率達9成，觀光產值創新台幣5.5億元。

為疏運來自全台各地的樂迷，高雄市長陳其邁週末連2天親自到指揮中心視察。市府協調高雄捷運加開班次，並於散場時加派接駁車，11、12日分別順利於82及88分鐘完成人流疏運。

陳其邁昨天也在社群媒體臉書（Facebook）貼文表示，「感謝Coldplay給了我們2個美好的夜晚」，接下來高雄還有多場演唱會，將以最便利的交通設施跟完善的演唱會場館，歡迎國際巨星與樂迷來高雄。

文化局表示，國際巨星來高雄演出可有效提升城市形象。昨天Coldplay在Instagram發文，湧入大量粉絲留言感謝Coldplay來到高雄，社群網站也掀起以#ColdplayKaohsiung為主題的標籤，粉絲直呼「音樂很嗨舞台很精彩、非常滿足的一晚」，更有國外樂迷表示，特地飛到台灣聽演唱會。

高市經發局表示，因應演唱會推出持門票即可兌換面額新台幣50元的「商圈夜市優惠券」，11月10日至12日動員超過百餘人力在高捷車站7處設置兌換點，效期到明年2月29日止。

演唱會結束後，人潮陸續湧入高雄商圈夜市，整體業績成長至少3成。週末2日各大夜市、宵夜名店直到凌晨1點仍人潮滿滿。

根據觀光局統計，演唱會2天吸引逾17萬人，有7成來自外縣市及海外，包括來自港澳、歐美及東南亞國際觀光客到高雄，市區訂房率更達9成。