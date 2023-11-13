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藤枝聯外道路增設友善動物通道 防野生動物跌落受困
過去高雄藤枝聯外道路為防災考量，設置排水溝與集水井等排水設施，卻經常有野生動物跌落受困。因此，林業保育署屏東分署增設生態友善設施，協助野生動物通行脫困，另架設紅外線照相機補捉到食蟹獴、台灣獼猴、鼬獾、白鼻心等野生動物足跡。
藤枝聯外道路早期因林業經營需求所開闢，為達成防減災目的，設置排水溝、集水井等排水設施，增加道路導排水功能，減少災害發生。然早期設置之排水設施大多未考量供動物利用功能，偶有發生野生動物跌落而無法脫困之情形。
為此，林業保育署屏東分署針對容易造成蛇類、中小型哺乳類等野生動物跌落，利用低成本木材、竹材、棉繩網、菱形網等簡易材料，於藤枝聯外道路沿線增設生態友善設施，協助野生動物通行脫困。同時並架設紅外線相機，除觀察動物種類及其使用行為，改善設置更適合當地野生動物脫困通道型式，期能持續精進生態友善設施改善效益。
目前紅外線照相機補捉到有食蟹獴、台灣獼猴、鼬獾、白鼻心、老鼠等小型哺乳類利用動物通道進行覓食或通行的影像，顯示這些友善設施常被動物們利用。也呼籲民眾上山旅遊，如發現有小動物於路旁駐足或橫越馬路，請降低干擾，適時減速優先讓小動物先通過。
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