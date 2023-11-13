Coldplay演唱會再吸逾8.6萬人次 大數據協助疏散

英國天團Coldplay酷玩樂團在高雄連辦2場演唱會，昨晚場內外高達8萬6505人次。高雄市長陳其邁說，人數破了世運主場館紀錄，現場氣氛震撼，市府用大數據協助人流疏散。

陳其邁今天參訪IBM高雄軟體科技整合服務中心，會前接受媒體聯訪時表示，昨晚演唱會人數破了世運主場館紀錄，在場感受到的氣氛可用「震撼」來形容。市府用大數據、人工智慧協助人流疏散，昨晚疏散時間縮短至88分鐘。

陳其邁說，市府運用大數據分析，歌迷人數其中有4%歌迷來自東南亞，他自己更遇到蒙古來的粉絲。大型演唱會除了促進國內演唱會經濟，對於高雄觀光助益也很大，推出加食延暢餐券等，更分析哪些夜市較受歡迎。

演唱會2天吸引逾16萬人次，陳其邁強調，大數據分析協助高雄處理演唱會各項服務，包括分析每個捷運站下車人數，即時算出比例後，可協助人流分流配置。他舉例，像是歌迷在駁二停留多久、有多少人、消費金額等，都可估算更精準。

陳其邁指出，高雄今年累計至11月，已舉辦超過50場大大小小演唱會，約有92萬人參與，會持續改善服務，讓來高雄聽演唱會的人有回家的感覺，市府會提供親切的服務。

陳其邁表示，世運主場館是台灣最好的場地，除了腹地大，必要時可以跟周遭場地結合。他更賣關子說，明年還有更精采的節目，請大家拭目以待。