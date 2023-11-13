內東橋南側拓寬工程通車 286萬中央補助款換行車安全居民超有感
為改善高雄市內門區高125線交通瓶頸，高雄市政府向中央爭取286萬2000元經費，進行內東橋南側道路拓寬改善工程，並於近日完工，當地里長大讚居民生活品質有很大改善及提升用路行車安全。
高雄市內門區內東里西邊連接台南市龍崎區，是兩地間的交通要地，高125線更是內東里串聯聚落的重要道路。不過在高125線上的內東橋南側道路，路寬約5.2至6.5公尺斜坡路段，道路狹窄且轉彎處之路面坡度落差大，導致民眾會車困難及視距不佳，容易造成交通事故。高雄市政府為改善瓶頸路段，積極向中央爭取輔助經費後，進行道路彎道及道路拓寬工程改善。
工務局表示，內東橋往南原道路路寬拓寬至6.5至7.5公尺，大幅改善轉彎幅度，及加設排水溝銜接既有側溝，下邊坡加設駁坎。當地里長表示未拓寬前道路狹窄轉彎車輛不能通視，常造成視距不良與用路安全性問題，改善後對附近居民生活品質有很大改善及提升用路行車安全。
改善工程由內東橋南側拓寬改善道路長度約99.2公尺，工程經費286萬2000元，已於日前完成開放通行，不僅提供用路人寬廣、通視良好及更安全的道路，更優質化內門區當地聚落便捷之生活環境。
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