內東橋南側拓寬工程通車 286萬中央補助款換行車安全居民超有感

為改善高雄市內門區高125線交通瓶頸，高雄市政府向中央爭取286萬2000元經費，進行內東橋南側道路拓寬改善工程，並於近日完工，當地里長大讚居民生活品質有很大改善及提升用路行車安全。

高雄市內門區內東里西邊連接台南市龍崎區，是兩地間的交通要地，高125線更是內東里串聯聚落的重要道路。不過在高125線上的內東橋南側道路，路寬約5.2至6.5公尺斜坡路段，道路狹窄且轉彎處之路面坡度落差大，導致民眾會車困難及視距不佳，容易造成交通事故。高雄市政府為改善瓶頸路段，積極向中央爭取輔助經費後，進行道路彎道及道路拓寬工程改善。

工務局表示，內東橋往南原道路路寬拓寬至6.5至7.5公尺，大幅改善轉彎幅度，及加設排水溝銜接既有側溝，下邊坡加設駁坎。當地里長表示未拓寬前道路狹窄轉彎車輛不能通視，常造成視距不良與用路安全性問題，改善後對附近居民生活品質有很大改善及提升用路行車安全。