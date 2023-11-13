影／Coldplay開唱周遭住家地震 「有進入侏羅紀世界的錯覺」
天團Coldplay結束在連續兩天在高雄世運主場館演唱，據高市府統計，參與民眾最高人數達8萬6505人次，破世運主場館新高紀錄，但8萬歌迷場內外跟著High，造成附近居民住家震動，有住戶PO網說，「有進入侏羅紀世界的錯覺」，「震到像大象群遷徙一樣」，卻引來許多網友羨慕，「免費搖滾區，炫耀文無誤」。
歌手張惠妹在台北小巨蛋唱三天三夜，讓全場1萬1000多名歌迷跟著跳，曾讓小巨蛋附近住家向小巨蛋投訴，感覺像是在地震，而Coldplay前天與昨天在高雄世運主場館的演唱會，據高市府統計，參與場內外人數高達8萬6505人次，足足是張惠妹演唱會8倍式威力，讓世運主場館旁軍校路一帶居民，同樣感受如地震般的動盪。
有網友在臉書社左營楠梓人PO文，「很靠腰，世主館在唱歌，我家在地震」，接著有其他住戶接力PO文「搖起來時，常有進入侏羅紀世界的錯覺」．「捷運站也在震的」、「珍正足靠腰欸」、「震到像大象群遷徙一樣」，引發網友熱議。
有網友說，「賺到了，明年紅髮艾德的你家開個聚會了」、「都不用買票耶～電燈關掉就當演唱會現場ㄟ」、「可以免費聽歌ㄟ，不用搶票」、「免費搖滾區，炫耀文無誤」、「頂樓搬椅子大家排排坐」。
另有網友說，「抱歉，讓你們家地震了，我也有參與」、「明年我在幫你們繼續震」，原PO回文，「五月天辦演唱會還有敦親睦鄰票，但其他天團演唱會都沒有。」
高捷統計，昨搭乘捷運從R17世運站往返演唱會場人數，全日超過3.2萬人次，往返高鐵左營站接駁車，總計載運1萬1800人次，較前天增加4成。Coldplay前天在高雄世運主場館演唱會狂吸8.4萬名歌迷，超越韓國女子天團BLACKPINK，昨再突破新高紀錄共8.6萬人次。
世運主場館是2009年世界運動會主要場館與競賽場地，可容納4萬名觀眾，並可再擴增1萬5千個座位，是台灣第一座符合國際田徑總會「IAAF」要求的標準球場，除具備舉辦國際運動賽事的設施，另有露天表演廣場、公共藝術空間等，這些年來成為國內外天團辦演唱會的場地，包括BLACKPINK、五月天都曾在這裡辦過演唱會，是目前台灣辦理演唱會可容納最多人數的場地。
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