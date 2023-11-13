Coldplay演唱會效應加乘 「城市嶼浪市集」狂吸3萬人潮

在英國天團Coldplay演唱會效應加乘下，周末在高雄流行音樂中心海風廣場舉辦的「城市嶼浪市集」嘉年華，兩天狂吸超過3萬人潮，高雄市長陳其邁昨也到場開逛，吃吃喝喝與民眾和攤車主熱情互動。青年局今天宣布嶼浪金獎得主是「her呷雞蛋糕」，獲5萬元獎金。

在Coldplay演唱會加持下，高雄市政府青年局主辦的「城市嶼浪市集」人潮滿滿，還有「高速青春」音樂培訓展演發表等10組樂團音樂放送不斷電。

現場81家攤車卯足勁開發限定商品參與競賽，其中有多家青年局輔導品牌。陳其邁與攤車主聊得很開心，先點了「熊老闆」地瓜球，還用台語向「家庭號傳統甜品」老闆點餐換到限定的藍色粉粿冰，接著到「樹泡芙」體驗製作「有靈魂的」爆漿波霸泡芙，還到「有海工作室」煎起香噴噴的虱目魚肚鐵板燒，美食吃到撐。

青年局長張以理表示，「城市嶼浪市集」為青年局攤車品牌輔導計畫的一環，感謝青年攤車為市集主題「海味、海灣」絞盡腦汁開發限定商品，還有多組「高速青春」培育樂團與嘉賓樂團的音樂熱力放送，讓這次市集活動豐富精彩又有特色，也感謝民眾熱情參與票選活動，以行動給青創業者最大的支持。

青年局表示，這次活動採全投票競賽，得到獎金5萬元的嶼浪金獎是「her呷雞蛋糕」，以「海の味龍蝦起司風味燒」拔得頭籌，限定商品兩天都是開賣數小時就售罄。銀獎得主是「緩食甜點」，銅獎為「花荳燒雞蛋糕」。嶼浪創意獎由「Maru日式糰子」及「樂府Love炭烤玉米」奪得。最佳攤位造型的嶼浪飛炫獎由「WOW's Pizza我是比薩」、「南美黑叔叔」拿下。

另以8517票得到嶼浪人氣獎的「我是披薩」負責人邱家樂表示，原本覺得創業路很孤單，但參與了青年局的輔導，認識了更多同行，促進刺激彼此，也重新檢視產品定位和行銷模式，讓他收穫良多。他將獎金全數捐出做公益，謝謝大家幫他圓夢。