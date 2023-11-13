造價逾533億元！高捷小港林園線明土建工程動工 沿途新增7站

繼高雄輕軌成圓路網明年元旦起試營運，造價逾 533 億元的高雄捷運小港林園線也有重大進展，將於明天進行土建、機電與軌道工程的動土典禮，全長11.59 公里，將新增7個站，預計2030年完工通車。

有網友在臉書社團「林園五四三~聊天專用」PO出小港林園動土典禮會場，引發網友討論，「要蓋新捷運了？在舊夜市」、「是真的嗎？林園有捷運了」，對此，高捷局表示，「是真的」，小港林園線土建、機電與軌道工程的動土典禮就訂在明天。

高捷局表示，小港林園線總長 11.59 公里，路線起於目前高雄捷運紅線最南邊的R3小港站預留的隧道，續採地下隧道往南延伸，經沿海二路、沿海三路、中門路、沿海路四段至沿海路二段，於林園 11 號公園後爬升，再於中芸排水前出土爬升為高架，止於高值化產業園區前。

小港林園線沿岸將新設置 7 座車站，分別為地下車站6 站、高架車站 1 站，站名暫時命名為中鋼東門站、中林站、鳳鼻頭站、中坑門站、港子埔站、林園工業園區站與林園站、可服務南高雄地區，串連南北產業園區與高雄國際機場，預計2030年完工通車，總經費逾533億元。