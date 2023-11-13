輕軌路網將成圓 再造龍貓隧道

高雄輕軌路網即將成圓，明年元旦起試營運，先前的內惟藝術中心到美術館站，「以站就樹」設計，巧妙讓列車行駛於兩側小葉欖仁樹林中，創造暴紅景點「龍貓隧道」，高雄市府近日又在大順路，沿軌道兩側植入318株雨豆樹，將開創第二處「龍貓隧道」美景。

高雄輕軌採分階段施工與營運方式，邊興建邊通車，最後C25到C32即將完工，沿途4.9公里，將新設新上國小站、灣仔內站、鼎山街站、高雄高工站、樹德家商站、科工館、聖功醫院站與凱旋公園共8站。

其中大順路段兩側近期移來許多雨豆樹，雖不似美術館站「龍貓隧道」茂密，但都是成樹。

副市長林欽榮說明，團隊規畫在大順路段建新的綠色隧道，除原有206棵雨豆樹，採以站就樹原地保留，沿線將再補植112株雨豆樹，維持大順路段樹蔭蔥蘢意象，提升沿線景觀也增加遮蔭功能。

大順路中間有輕軌，車道縮小，即便周末非上下班時段也車多擁擠，對此，林欽榮表示，規畫大順路10處路口可左轉，包括富民路、龍德新路、河堤南路、莊敬路、灣中街、大豐路、鐵道一街、憲政路、武廟路及中正路口，沿線人行道整修已爭取營建署預算補助，預計明年8月前完工。