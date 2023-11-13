歌迷擠爆月台 捷運站長高歌安撫

英國天團Coldplay「酷玩樂團」連2晚在高雄世運主場館開唱，場內外破紀錄聚集8.4萬人潮，全日搭車28.6萬人次，讓交通疏散成為嚴峻挑戰，高捷為疏運爆量旅客，列車班距加密至3至6分鐘1班，演場會結束後，順利完成疏運；另世運站長林忠明也再次發揮好歌喉、安撫候車人心，成為另一焦點。

「酷玩樂團」昨晚、前晚在高雄開唱，根據AI大數據即時系統，前晚場內外同時間最高人數逾8.4萬人，創下高雄世運主場館人潮紀錄，高捷也訂出「酷玩樂團」疏運計畫，疏運歌迷人潮。

高捷公司表示，疏運計畫分進場晚間5到7時，與散場10時15分以後，進場階段高捷列車班距縮短至4分鐘1班，晚間10時15分後列車班距縮短至6分鐘1班，往小港方向最短班距可達3分鐘內，盡速助旅客平安返家。

林忠明連續2晚約10時許，見歌迷漸進湧入捷運站內，除細心導引旅客，並在月台唱起「勇氣」、「最後一封信」等歌曲，昨再加唱張學友的「情已逝」，溫柔歌聲降低旅客候車煩躁，很多人聽了直呼，「賺到月台安可曲」。

林忠明表示，疏運旅客後、整理資料，約須隔日凌晨才能返抵家門，身體雖疲累、內心卻澎湃不已，見旅客井然有序上下車，稱讚他的歌聲，都讓他感動不已。