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酷玩開唱 高捷單日運量今年新高

聯合報／ 記者蔡世偉王昭月／高雄報導
酷玩樂團演唱會為高捷世運站帶來爆滿人潮。記者吳慧芬／翻攝
酷玩樂團演唱會為高捷世運站帶來爆滿人潮。記者吳慧芬／翻攝

高雄演唱會經濟持續爆發，英國搖滾天團Coldplay「酷玩樂團」，連兩天在高雄世運主場館開唱，依據AI大數據即時系統統計，首日場內外人數高達8.4萬，超越今年3月BLACKPINK演唱會，市府統計，今年53場演唱會吸引83.5萬人次，觀光效益達16.7億元，六合夜市等周邊商圈業績也成長3成，市區旅館訂房率成長，但近期也查獲8家旅宿哄抬房價，依法開罰。

酷玩樂團來高雄辦演唱會，吸引大批樂迷朝聖，市府大數據即時系統顯示，11日首演擠爆世運主場館，場外也有近4萬人，市長陳其邁說，高雄樂迷約16%，多數樂迷來自全台各地，亦不乏東南亞旅客，估算近4萬人住宿高雄，成功帶動演唱會經濟。

高雄福華飯店公關經理劉佳貞說，受惠演唱會經濟，今年上半年平均住房率近7成，這兩天「酷玩樂團」演唱會，飯店訂房率更拉到9成以上，比去年約增1成，近年來即使國內歌手來高雄開唱，都讓飯店業提升不少收益。

高市府趁天團及大咖歌手南下高雄開唱，結合商圈夜市推優惠券，創造周邊效益，經發局自本月10日起在左營、巨蛋、高雄車站等7處捷運站，開放兌換夜市券，讓歌迷演唱會後能到市區「續攤」，促使夜市營業額約成長3成。

六合夜市主委莊其章說，演唱會結束不到1小時，攤商就收到滿滿夜市券；餐酒館老闆葳葳也笑著說，今年高雄演唱會活動頻繁，「酷玩樂團」演唱會前2個月就收到許多樂迷訂位；鳳山青年夜市沙威瑪王老闆說，加量備料但所剩無幾。

高捷統計，今年單日運量前10名，BLACKPINK及五月天原踞前2名，「酷玩樂團」再次帶來爆滿人潮，躍居冠軍。

觀光局表示，高雄今年辦53場演唱會，吸引約83.5萬人次，觀光效益達16億7千萬元，本次未查獲「賣票黃牛」，但仍發現部分飯店哄抬房價，繼上周查獲4家旅宿哄抬房價開罰後，前天再查獲4旅宿哄抬房價，各依法裁罰3萬至5萬元。

演唱會 夜市券 樂團

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