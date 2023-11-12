影／天團Coldplay高雄開唱最後一天 高捷站長「月台接力唱」這首冠軍曲

天團Coldplay今晚持續在高雄國家體育場（世運主場館）開唱，高捷世運站長林忠明繼昨晚在月台疏運時唱起安可曲，廣受好評後，今晚他將持續堅守崗位疏運，與唱歌安撫旅客候車的情緒，他透露今晚會唱張學友的「情已逝」，「我與旅客的緣份，恰如歌詞中的『相見與分手接著來』」。

Coldplay昨、今兩晚在高雄開唱，根據AI大數據即時系統，昨晚場內外同時間最高人數一度達8萬4858人，超越今年三月份BLACKPINK演唱會的人數，也創下世運主場館的紀錄，高捷並成功在82分鐘完成疏運，讓旅客平安返家。

昨晚高捷成功疏運，世運站長林忠明功不可沒，他在昨晚約10點多後，歌迷漸進湧進捷運站內，細心導引旅客，並在月台唱起「勇氣」、「最後一封信」等歌曲，溫柔的歌聲，降低了旅客候車的候車的煩躁，很多人聽了直呼是賺到月台安可曲。

林忠明今指，疏運昨晚的旅客，他今凌晨2點才返抵家門，身體疲累、內心卻澎湃不已，深深被旅客井然有序上下車的行為，與不時稱讚他「唱得真好」的話語感動不已，「我還因此失眠了。」

在稍做休息後，林忠明下午又回到世運站執勤，他說，今晚10點後，他依舊會在月台疏運旅客與唱歌，除了昨天唱過的曲目外，今晚會加唱張學友的「情已逝」，他反問記者，妳不覺得歌詞中的「相見與分手接著來」，很像描寫他和旅客間的關係嗎？「見面了馬上又要道別。」