Coldplay高雄演唱會散場 大眾運輸82分鐘完成疏運

英國搖滾樂團Coldplay酷玩樂團11日在高雄世運主場館舉辦演唱會，吸引大量樂迷前往。根據統計，場內外同時間最高人數一度突破8萬人，演唱會約在晚間10時5分結束，並於82分鐘內完成疏運。

Coldplay於11日在高雄世運主場館舉辦演唱會。根據市府AI大數據即時系統，現場場內外同時間最高人數一度達8萬4858人，超越今年3月韓國女團BLACKPINK演唱會的人數，也創下世運主場館的紀錄。

高雄市長陳其邁11日晚間到世運主場館應變中心視察疏運準備工作。高雄市交通局凌晨發布新聞稿表示，演唱會於11日晚間約10時05分結束，於晚間11時27分完成疏運，費時82分鐘。市府感謝民眾配合交通疏運，並使用公共運輸。

陳其邁11日出席活動接受媒體聯訪時說，以大數據分析，樂迷除了全台民眾，還有很多東南亞旅客也到高雄參加演唱會，估算住宿的人數將近4萬人。這兩天高雄很熱鬧，提醒樂迷要提早出門，市府也同步舉辦包括書展等活動。

據高雄捷運公司統計，11日搭乘捷運從R17世運站出站前往演唱會場的人數預估超過3萬人次，全日共28.6萬人次。往返高鐵左營站接駁車載運8340人次，整體公共運輸使用率約57%。

在散場時，高雄捷運世運站長林忠明還在站內演唱「勇氣」、「那女孩對我說」、「孤單北半球」等歌曲與歌迷同歡，也為散場疏運增添輕鬆氛圍，獲得不少掌聲。

交通局表示，為順利疏運湧入的樂迷，市府增派人員加強引導民眾至捷運世運站搭乘，增開捷運區間車，加密捷運班距至3分鐘，並加派散場接駁車將歌迷快速載運至高鐵左營站轉搭高鐵、台鐵，也增開散場接駁車前往捷運巨蛋站。

交通局表示，捷運世運站11日以3分鐘密集班距疏運，演唱會散場時更加派40輛接駁車投入疏運直達左營高鐵站、捷運高雄車站。

交通局也提醒，Coldplay連唱2天，預期12日人潮將與11日相近。為因應場域周邊交通管制，建議民眾「多搭車、多走路、不開車」，捷運紅線及橘線高雄捷運公司已提高疏運量能，樂迷也可利用免費接駁專車往返。