Coldplay今晚唱完！換高捷站長唱 候車旅客大喊安可

Coldplay酷玩樂團今、明兩天在高雄國家體育場（世運主場館）開唱，今晚10時許演唱回結束時，被稱為「被捷運耽誤的歌手」的高捷世運站長林忠明，在散場時再度拿起麥克風，在月台唱起「勇氣」、「最後一封信」，候車的旅客聽了直呼賺到月台安可曲，還有人稱讚：「真的很會唱！」

林忠明（49歲）說，他在高雄捷運公司服務15年，大約3年前有世運主場館有大型演唱會，他發現旅客排隊時等得很悶，就拿起麥克風開始唱歌，發現與旅客聽了情緒紓緩，後續只要有演唱會時，他就會唱歌給在月台候車的乘客聽。

高捷公司說，先前韓團BLACKPINK、五月天等天團演唱會結束後，林忠明都在月台為候車粉絲現場解悶開唱，邊唱邊說「感謝等候，車子還有多久來？我們就唱多久」，旅客紛紛拍攝影片轉傳，被網友封為「被捷運耽誤的歌手」。林忠明說，今晚與明晚都會堅守崗位在世運站疏運旅客，，希望能旅客抒緩候車煩燥的心情，快樂、平安地坐捷運回家。

記者直擊，林忠明今晚唱了梁靜茹「勇氣」，張學友「最後一封信」、黃義達「女孩對我說」、歐得洋「孤單北半球」，不少排隊候車的民眾聽到他的歌聲，都拿起手機錄影，也有年輕女子在車廂內揮手跟他道別，林唱完歌，月台上的旅客不僅拍手，甚至大喊：「安可！」

一名李姓女子（35歲）特地跟朋友來聽林忠明在月台上「開演唱會」，李女說，之前在五月天演唱會散場搭捷運時，有聽到林忠明的歌聲，「覺得唱得比原唱好聽」，所以今天特地來聽他唱歌。