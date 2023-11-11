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高雄城市書展開幕！結合世界詩歌節 陳其邁感動見「這首詩」

聯合報／ 記者宋原彰／高雄即時報導
為期18天的「2023高雄城市書展」今日於高雄市立圖書館總館開幕，期間共70家出版社及40家獨立書店將設立書攤供民眾閱讀購書。記者宋原彰／攝影
為期18天的「2023高雄城市書展」今日於高雄市立圖書館總館開幕，期間共70家出版社及40家獨立書店將設立書攤供民眾閱讀購書。記者宋原彰／攝影

為期18天的「2023高雄城市書展」今日於高雄市立圖書館總館開幕，期間共70家出版社及40家獨立書店將設書攤供民眾閱讀購書，此次特別與高雄世界詩歌節結合舉辦，市長陳其邁今出席活動提到，18年前他曾在詩歌節朗讀《明日新城》，當時詩中提到高雄城市未來樣貌，如今都已一一實現。

陳其邁致詞時表示，回憶2005年他曾在高雄世界詩歌節朗讀曾貴海醫師創作-明日新城，他說詩裡提到的明日新城，現在正逐一實現，感謝高雄在地作家努力創作，用無形文化資產描繪高雄近年蛻變、豐富城市文明，「城市書展不僅是彙集有形書，更重要是無形、不同文化觀察角度」。

文化局表示，2023高雄城市書展與睽違18年的高雄世界詩歌節結合，包含文學、電影、戲劇創作、美食等主題，活動邀請40家獨立書店70家出版社擺設攤位，也舉辦百場講座、舞台表演、假日草地市集和八大特色書展，希望民眾能持續透過購書閱讀，用行動大力支持喜愛的作家及創作。

高市圖董事長、文化局長王文翠表示，此次書展講座內容豐富，有金鐘女演員黃姵嘉、劇場作家宮能安，高雄在地詩人任明信、李長青等人分享詩作，知名作家富閔、廖玉蕙等也將到高雄與讀者見面；此外財經專家夏韻芬、導演盧建彰、職棒冠軍總教頭洪一中等人也都將齊聚高雄城市書展。

為期18天的「2023高雄城市書展」今日於高雄市立圖書館總館開幕，期間共70家出版社及40家獨立書店將設立書攤供民眾閱讀購書。圖／高雄市府提供
為期18天的「2023高雄城市書展」今日於高雄市立圖書館總館開幕，期間共70家出版社及40家獨立書店將設立書攤供民眾閱讀購書。圖／高雄市府提供

獨立書店 文化局 陳其邁 高雄市

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