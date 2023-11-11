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2023高雄城市書展開幕 陳其邁：透過閱讀接軌世界

中央社／ 高雄11日電

「2023高雄城市書展」今天在高雄市圖書館總館開幕，高雄市長陳其邁出席表示，今年書展以「閱讀高雄．閱讀世界」為主題，希望大家能夠透過閱讀與接軌世界，並且持續讓世界看到高雄。

「2023高雄城市書展」今天下午在高雄市立圖書館總館開幕，陳其邁及市府文化局長王文翠等人出席，宣示為期18天的高雄城市書展活動正式啟動。

陳其邁出席表示，今年書展以「閱讀高雄．閱讀世界」為主題，希望大家能夠透過閱讀，可以接軌世界，並且持續讓世界看到高雄。也感謝在地作家的努力，和高雄青年熱忱有行動力的公共參與，都是高雄寶貴的資產。

陳其邁並表示，2005年參與高雄世界詩歌節朗讀曾貴海醫師的詩作「明日新城」，這次書展形象影片引用「明日新城」，畫面歷歷在目，很高興相隔18年高雄城市書展結合「高雄世界詩歌節」，也邀請民眾參與。

王文翠說，「2023高雄城市書展」除了與「高雄世界詩歌節」結合，此屆書展包括文學、電影、影劇創作、美食等主題，更齊聚40家獨立書店、70家出版社，匯聚百場講座及舞台展演等，希望能讓民眾感受到高雄的文化能量。

文化局表示，今年書展開幕式邀請台越混血饒舌歌手桃子A1J，及演歌雙棲的林逸欣帶來多元風格音樂。而「面白大丈夫」劇團詼諧風趣的漫才演出，帶領民眾透過喜劇貼近閱讀。百場講座陣容豐富，知名作家也將到高雄與讀者見面。

此外，財經專家夏韻芬、紀錄片及廣告導演盧建彰、職棒冠軍總教頭洪一中、連霸吳三連新聞攝影獎的紀實攝影大師謝三泰、韓國「現象級」新世代科幻小說作者金草葉等，也都將齊聚高雄城市書展。

高市圖表示，書展期間，響座劇場共4場表演，還有工作坊引領民眾接近劇場表演藝術。「2023高雄城市書展」多達百場講座現開放報名中，歡迎民眾上網報名，詳情可上高雄城市書展官網查詢。

陳其邁 圖書館 高雄市

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