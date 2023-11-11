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影／雙11「光棍節」商機無限 屏東海生館都來參一咖

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東海生館抓住「光棍節」商機，今明天推出「海生館永遠陪著你」優惠方案、送1字外形的花園鰻造型吊飾，並為單身企鵝求偶脫單應援趣味活動。圖／海生館提供
屏東海生館抓住「光棍節」商機，今明天推出「海生館永遠陪著你」優惠方案、送1字外形的花園鰻造型吊飾，並為單身企鵝求偶脫單應援趣味活動。圖／海生館提供

世界上非官方和傳統節日的趣味節日包羅萬象，如世界哈囉日、世界清潔日等，今天11月11日是流行於大陸地區的雙十一「光棍節」，已從單身者自我慶祝活動轉變成大型購物節，屏東海生館也抓住單身話題商機，今明天推出「海生館永遠陪著你」優惠方案、送1字外形的花園鰻造型吊飾，並為單身企鵝求偶脫單應援趣味活動。

海生館經營團隊海景公司企劃部經理毛智瑋說，「光棍節」這天沒有固定的慶祝方式和規範儀式，不同人群以不同方式來慶祝這個非傳統節日，。但慶祝活動主要集中在聚會、狂歡、購物、相親等方面，因電子商務企業的商業促銷及優惠活動成為大型購物節，館方也以「1111」象徵意義符號和海洋生物結合，今明天推出相關活動。

他說，館方為讓單身者不孤單，推出「屏東海生館永遠陪著你」優惠活動方案，11月每周六、日，入館民眾只要至館內指定櫃檯辦理無限次暢遊海生館的成人「海洋卡」，即贈送可愛逗趣「1字」外形的花園鰻造型吊飾和明信片，讓館內萌翻海洋生物與療癒心情的藍色海洋世界，陪伴單身或有伴侶的民眾一起過節不孤單。

海生館今明天舉辦台灣科學節「魚識場」科學市集，集合各地海洋與環境教育夥伴，提供民眾滿滿的海洋科學知識，同時推出限定主題活動「單身阿鵝追愛實錄」，在極地水域區展出4隻單身企鵝在繁殖季的追愛故事，現場有「單身阿鵝追愛應援團」活動，可參加「定情之石」抽獎券，寫下應援話語，有機會抽中「我與企鵝的0.1毫米」企鵝飼育照護體驗，感受近距離親手餵食企鵝的一刻。

屏東海生館抓住「光棍節」商機，今明天推出「海生館永遠陪著你」優惠方案、送1字外形的花園鰻造型吊飾，並為單身企鵝求偶脫單應援趣味活動。圖／海生館提供
屏東海生館抓住「光棍節」商機，今明天推出「海生館永遠陪著你」優惠方案、送1字外形的花園鰻造型吊飾，並為單身企鵝求偶脫單應援趣味活動。圖／海生館提供
屏東海生館抓住「光棍節」商機，今明天推出「海生館永遠陪著你」優惠方案、送1字外形的花園鰻造型吊飾，並為單身企鵝求偶脫單應援趣味活動。圖／海生館提供
屏東海生館抓住「光棍節」商機，今明天推出「海生館永遠陪著你」優惠方案、送1字外形的花園鰻造型吊飾，並為單身企鵝求偶脫單應援趣味活動。圖／海生館提供
屏東海生館抓住「光棍節」商機，今明天推出「海生館永遠陪著你」優惠方案、送1字外形的花園鰻造型吊飾，並為單身企鵝求偶脫單應援趣味活動。圖／海生館提供
屏東海生館抓住「光棍節」商機，今明天推出「海生館永遠陪著你」優惠方案、送1字外形的花園鰻造型吊飾，並為單身企鵝求偶脫單應援趣味活動。圖／海生館提供

雙11 光棍節

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