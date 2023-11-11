影／金酒招考員工考搬運高粱及負重跑步 考生緊張跌倒

暌違10年，金酒公司招考生產線員工預計錄取 50 名，結果共有1362位民眾報考，今天上午進行第一關體能測驗，考搬運高粱及負重跑步，競爭相當激烈，預計將篩選出200人，據了解，成績大概要在20秒內的才有機會參加第二回合的筆試，考生都表示，現場人很多，感覺很緊張，還有多人跌倒，但還是爬起來往前衝。

金酒公司總經理丁丞康表示，此次有1461人報考，經過審核有1362人符合資格，考生中有84位女生，至於17歲以下考生有35人，今天會進行一整天的體能測驗，他說，由於報名的人很多，將分批、每批100人進入比賽場地金城體育館，將分4個賽道進行比賽，為了保證公平、公開，還特別聘請專業廠商負責現場的考試作業。

金酒公司也說，今天考的是術科，通過第一階段體能測試的200名考生，才能進入筆試，考生須扛起25公斤重的高粱完成50公尺的折返競速後，放置負重高粱於框線內，再搬運40公斤物品(共3 包)至1.5公尺處指定棧板，最後通過終點線後，始完成體能測驗。

今天現場氣氛緊張，每位考生都奮勇向前衝，由於縣立體育館的地板較滑，還有多人不小心跌倒，但還是扛起沙包往前衝，誰都不想錯過這次進入金酒的機會。

考生林先生表示，他是縣府的約用人員，因為金酒公司的待遇比較穩定，雖然起薪跟他目前的差不多，但有4.6個月的年終獎金與員工配酒等，加起來的福利算起來，還是比現在的薪水高，所以想來考考看，他練習了一個月，跑的成績在18秒多，自己很滿意。

另一位陳先生也說，自己練習的時候跑出17秒佳績，今天為了求穩有故意放慢速度，大概18秒多，他剛退伍目前待業中，練習了快一個月，好在努力沒白費。

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