聽新聞
test
0:00 / 0:00
COLDPLAY今晚高雄開唱 樂迷憑入場券換50元夜市優惠
高雄市政府為迎接COLDPLAY開唱以及廣大的歌迷朋友，於11月10日起3天於左營、巨蛋、高雄車站、美麗島、三多、鹽埕埔及鳳山等7處捷運站，樂迷可憑入場券或紀念票卡領取50元的商圈夜市優惠券。昨天首發第一日就有來自菲律賓、香港等各國的樂迷到捷運站兌換，預估能讓夜市攤商平均營業額成長至少3成。
經發局長廖泰翔表示，上半年為迎接多場國內外大型演唱會演出，高雄市政府推出「商圈夜市優惠券」，成功帶動夜市攤商平均營業額成長至少3成。這次為讓演唱會經濟規模擴大，憑COLDPLAY演唱會門票即可領取50元的商圈夜市優惠券。此外，為體貼歌迷保存門票紀念的需求，利用掃描系統即可快速兌領。
來自菲律賓的樂迷Christian跟朋友們表示，迫不急待想要去夜市品嚐特色小吃。來自台北的黃姓女樂迷表示，因為住宿的地方在美麗島六合夜市附近，晚上會到六合夜市使用優惠券。陳姓高雄在地樂迷表示，今天要去聽COLDPLAY演唱會，聽演唱會前先來兌換，打算今晚要去瑞豐夜市消費。
這波商圈夜市優惠券可在高雄44處商圈、夜市及超過50處夜經濟特色店家使用，左營、巨蛋、高雄車站、美麗島、三多、鹽埕埔及鳳山等7處捷運站，從上午10時到晚上10時設置領取點，部分站點也配合散場及夜市營業的時間，將兌換時間延長至晚上12時。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言