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COLDPLAY今晚高雄開唱 樂迷憑入場券換50元夜市優惠

聯合報／ 記者蔡世偉／高雄即時報導
COLDPLAY樂迷憑入場券或紀念票卡可領取50元的商圈夜市優惠券。記者蔡世偉／翻攝
COLDPLAY樂迷憑入場券或紀念票卡可領取50元的商圈夜市優惠券。記者蔡世偉／翻攝

高雄市政府為迎接COLDPLAY開唱以及廣大的歌迷朋友，於11月10日起3天於左營、巨蛋、高雄車站、美麗島、三多、鹽埕埔及鳳山等7處捷運站，樂迷可憑入場券或紀念票卡領取50元的商圈夜市優惠券。昨天首發第一日就有來自菲律賓、香港等各國的樂迷到捷運站兌換，預估能讓夜市攤商平均營業額成長至少3成。

經發局長廖泰翔表示，上半年為迎接多場國內外大型演唱會演出，高雄市政府推出「商圈夜市優惠券」，成功帶動夜市攤商平均營業額成長至少3成。這次為讓演唱會經濟規模擴大，憑COLDPLAY演唱會門票即可領取50元的商圈夜市優惠券。此外，為體貼歌迷保存門票紀念的需求，利用掃描系統即可快速兌領。

來自菲律賓的樂迷Christian跟朋友們表示，迫不急待想要去夜市品嚐特色小吃。來自台北的黃姓女樂迷表示，因為住宿的地方在美麗島六合夜市附近，晚上會到六合夜市使用優惠券。陳姓高雄在地樂迷表示，今天要去聽COLDPLAY演唱會，聽演唱會前先來兌換，打算今晚要去瑞豐夜市消費。

這波商圈夜市優惠券可在高雄44處商圈、夜市及超過50處夜經濟特色店家使用，左營、巨蛋、高雄車站、美麗島、三多、鹽埕埔及鳳山等7處捷運站，從上午10時到晚上10時設置領取點，部分站點也配合散場及夜市營業的時間，將兌換時間延長至晚上12時。

菲律賓的樂迷Christian（右）跟朋友們兌換商圈夜市優惠券，迫不急待想要去夜市品嘗特色小吃。記者蔡世偉／翻攝
菲律賓的樂迷Christian（右）跟朋友們兌換商圈夜市優惠券，迫不急待想要去夜市品嘗特色小吃。記者蔡世偉／翻攝

演唱會 捷運 高雄市

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