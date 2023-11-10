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24年前刑案遭翻出 屏縣村長補選候選人因排黑條款失格

聯合報／ 記者張已亷／屏東即時報導
58歲鍾慶德今年投入屏東縣高樹鄉菜寮村長補選，未料抽籤前1天遭縣選委會告知，他因24年前犯罪，依排黑條款不得參選，成為全國首例，讓他十分訝異。圖／本報資料照
58歲鍾慶德今年投入屏東縣高樹鄉菜寮村長補選，未料抽籤前1天遭縣選委會告知，他因24年前犯罪，依排黑條款不得參選，成為全國首例，讓他十分訝異。圖／本報資料照

58歲鍾慶德去年登記參選屏東高樹菜寮村長，以133票敗給對手劉峰印，因劉違反選罷法被解職，他獲2次機會投入補選，未料抽籤前1天遭縣選委會告知，他因24年前犯罪，依排黑條款不得參選，成為全國首例，讓他十分訝異；縣選委會表示，參選人應注意自身是否違反新法，資格審查過程要聯繫多個單位，需較長作業時間，會退還5萬元保證金。

第22屆高樹鄉菜寮村長劉峰印因涉賄遭起訴，被屏東地院一審依違反選罷法判2年解職，後由屏東縣選委會依法公告，該村村長補選從10月23日至25日開放登記，由鍾慶德對上蕭惠真，原訂2人在8日抽籤、25日投票，沒想到抽籤前一天縣選委會判定鍾慶德因毒品前科失格，讓蕭惠真一票就能當選。

鍾慶德表示，年少觸法，已勇敢面對司法處分，「難道人不能有改過自新的機會嗎？」糊裡糊塗當了15天的候選人，讓他辜負鄉親的期望，質疑行政不公。

他說，此次會投入補選是因為他對地方的付出受村民肯定，但他沒有注意到修法後的規定，沒想到抽號碼前一天才被通知不得參選，直呼「連補救的機會都沒有！」

屏東縣選委會副總幹事陳明興表示，參選人應注意自身狀況是否違反新法，而資格審查過程涉及個資，且需行文聯繫多個單位調閱資料，又是在參選人登記後才展開，需較長時間作業，會將5萬元保證金退還給鍾慶德。

屏東縣 選委會 選罷法 排黑條款

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