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影／金酒招考200人 明天上千考生搶名額拚拿「鐵飯碗」

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
金酒公司招考生產線員工，明天上午進行第一關的體能測驗，把握今天最後的衝刺時刻，酒廠的訓練場地擠滿了考生與家長，人潮不斷。記者蔡家蓁／攝影
金酒公司招考生產線員工，明天上午進行第一關的體能測驗，把握今天最後的衝刺時刻，酒廠的訓練場地擠滿了考生與家長，人潮不斷。記者蔡家蓁／攝影

金酒公司招考生產線員工，明天上午進行第一關的體能測驗，考搬運高粱及負重跑步，此次共有 1362 考生，預計將篩選出200人，參加第二回合的筆試，競爭相當激烈，把握今天最後的衝刺時刻，不少考生「搶抱佛腳」，下午酒廠的訓練場地就擠滿了考生與家長，人潮不斷，大家都希望明天考試能順利過關，有考生形容如能過關宛如「拿到鐵飯碗的入場券」。

金酒公司總經理丁丞康表示，此次有1461人報考，經過審核有1362人符合資格，考生中有84位女生，至於17歲以下考生有35人，將在明天進行一整天的體能測驗，他說，由於報名的人很多，將分批、每批100人進入比賽場地金城體育館，將分4個賽道進行比賽，希望1天就能比完。

金酒公司此次的招考，要先通過第一階段體能測試，才能進入筆試，明天上午9點進行報到，9點40分開始清場考試，第一試成績加計低(中低)收入戶加分後，擇優取200名進入第二階段筆試。考生須扛起25公斤重的高粱完成50公尺的折返競速後，放置負重高粱於框線內，再搬運40公斤物品(共3 包)至1.5公尺處指定棧板，最後通過終點線後，始完成體能測驗。

連日來每天都有不少人到金酒公司內設置的預習場地練習體能測試，有時候人多，甚至要排隊，本來僅1條練習賽道，在今天的「考前最後衝刺」時刻，變成3條賽道，幾乎每個賽道都聚集快20人在練習與觀摩，有考生表示，今天一整天陸陸續續應該有300多位考生與家長到場，不知道的人還誤以為是「金酒公司運動會」。

考生林先生表示，他目前是縣府的約用人員，因為金酒公司的待遇比較穩定，雖然起薪跟他目前的差不多，但有4.6個月的年終獎金與員工配酒等，加起來的福利算起來，還是比現在的薪水高，所以想來考考看。

另一位陳先生也說，他幾乎每天都到場練習或觀摩，看到考生真的很多，大家都會相互討論，如何扛高粱比較省力跑得快，他說，也有看到女生來報名，動作迅速不輸給男生；也有在網路上看到住在瓊林的考生，練習時僅花了14.5秒就完成，真的太崇拜。

金酒招考新血競爭激烈，把握今天最後衝刺時刻，考生賣力練習。記者蔡家蓁／攝影
金酒招考新血競爭激烈，把握今天最後衝刺時刻，考生賣力練習。記者蔡家蓁／攝影
金酒招考新血競爭激烈，把握今天最後衝刺時刻，下午酒廠的訓練場地就擠滿了考生與家長，大家賣力練習，互相討論。記者蔡家蓁／攝影
金酒招考新血競爭激烈，把握今天最後衝刺時刻，下午酒廠的訓練場地就擠滿了考生與家長，大家賣力練習，互相討論。記者蔡家蓁／攝影
金酒招考新血競爭激烈，把握今天最後衝刺時刻，下午酒廠的訓練場地就擠滿了考生與家長，大家賣力練習。記者蔡家蓁／攝影
金酒招考新血競爭激烈，把握今天最後衝刺時刻，下午酒廠的訓練場地就擠滿了考生與家長，大家賣力練習。記者蔡家蓁／攝影

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