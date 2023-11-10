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高雄冬季旅展人氣滿滿 業者搬來豪華露營帳篷促銷

攝影中心／ 記者劉學聖/即時報導
高雄冬季旅展今天起一連三天高雄巨蛋登場，有業者將整座露營區豪華帳棚搬到會場，內部設備堪稱五星級。記者劉學聖／攝影
高雄冬季旅展今天起一連三天高雄巨蛋登場，有業者將整座露營區豪華帳棚搬到會場，內部設備堪稱五星級。記者劉學聖／攝影

高雄冬季旅展今天起一連三天高雄巨蛋登場，有將近20家飯店與旅行業者聯手促銷，包括韓國旅遊不到一萬，高雄福華等飯店業者也推出餐券下殺52折起，今天開展首日就人氣爆棚，現場滿滿的民眾都在詢問比價旅遊行程，飯店業者的住宿券與餐券也賣得強強滾，還有業者將整座露營區豪華帳棚搬到會場，就是要讓民眾實際體驗，吸引不少愛好大自然的民眾詢問。

這次旅展有近20家品牌旅行社聯手促銷最優惠，業者表示，今年人潮較往年多近2成，顯示疫後民眾旅遊信心回穩，而泰國免簽政策，也帶動不少民眾洽詢。南台灣年度餐券最狂促銷，高雄8間五星飯店餐券總動員，包含高雄圓山、水京棧、承億酒店、麗尊酒店、帕可麗酒店、義大天悅、義大皇家、高雄福華、世奇商旅等飯店餐券業者參展，老饕必買餐券下殺折扣 52 折起。高雄福華大飯店更搶先推出餐券預購，在旅展開跑前就已接受超過500組訂單，高雄承億酒店旅展限定餐券67折起，H2O HOTEL 水京棧國際酒店旅展餐券57折起，都吸引不少熟客前往洽詢，

旅展會場則是有中部的露營業者直接將一頂豪華帳棚搬到現場展示，內部不但有舒適的雙人床，還有媲美五星級飯店的衛浴設施，內部也有冷暖氣設備，業者淳浥旅遊張塏岳表示，他在中部經營兩處豪華露營區，這是第二次將大帳棚搬到旅展會場展示，工程可說十分浩大，就是要讓民眾可以親近體驗露營的美好，他說原本他從事的就是金屬骨架開發，由於國內露營風氣很盛，他特地設計這款豪華露營帳篷，讓民眾可以更容易親近大自然，還不用自己搭帳棚，他強調帳篷頂部是採用跟帆船同等級的材質，不怕風吹日曬雨淋，更安全舒適。

高雄冬季旅展今天起一連三天高雄巨蛋登場，有將近20家飯店與旅行業者聯手促銷，今天開展首日就人氣爆棚，現場滿滿的民眾都在詢問比價旅遊行程。記者劉學聖／攝影
高雄冬季旅展今天起一連三天高雄巨蛋登場，有將近20家飯店與旅行業者聯手促銷，今天開展首日就人氣爆棚，現場滿滿的民眾都在詢問比價旅遊行程。記者劉學聖／攝影
高雄冬季旅展今天起一連三天高雄巨蛋登場，有將近20家飯店與旅行業者聯手促銷，今天開展首日就人氣爆棚，現場滿滿的民眾都在詢問比價旅遊行程。記者劉學聖／攝影
高雄冬季旅展今天起一連三天高雄巨蛋登場，有將近20家飯店與旅行業者聯手促銷，今天開展首日就人氣爆棚，現場滿滿的民眾都在詢問比價旅遊行程。記者劉學聖／攝影
高雄冬季旅展今天起一連三天高雄巨蛋登場，有將近20家飯店與旅行業者聯手促銷，今天開展首日就人氣爆棚，現場滿滿的民眾都在詢問比價旅遊行程。記者劉學聖／攝影
高雄冬季旅展今天起一連三天高雄巨蛋登場，有將近20家飯店與旅行業者聯手促銷，今天開展首日就人氣爆棚，現場滿滿的民眾都在詢問比價旅遊行程。記者劉學聖／攝影
高雄冬季旅展今天起一連三天高雄巨蛋登場，有民眾參加活動得到香港免費機票。記者劉學聖／攝影
高雄冬季旅展今天起一連三天高雄巨蛋登場，有民眾參加活動得到香港免費機票。記者劉學聖／攝影
高雄冬季旅展今天起一連三天高雄巨蛋登場，有將近20家飯店與旅行業者聯手促銷，今天開展首日就人氣爆棚，現場滿滿的民眾都在詢問比價旅遊行程。記者劉學聖／攝影
高雄冬季旅展今天起一連三天高雄巨蛋登場，有將近20家飯店與旅行業者聯手促銷，今天開展首日就人氣爆棚，現場滿滿的民眾都在詢問比價旅遊行程。記者劉學聖／攝影
高雄冬季旅展今天起一連三天高雄巨蛋登場，有業者將整座露營區豪華帳棚搬到會場，內部設備堪稱五星級。記者劉學聖／攝影
高雄冬季旅展今天起一連三天高雄巨蛋登場，有業者將整座露營區豪華帳棚搬到會場，內部設備堪稱五星級。記者劉學聖／攝影

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